В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро. Так, согласно расчетам на «завтра», доллар увеличился на 14 копеек, составив 65,41 рубля, сообщает « РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

Гаджеты MIUI 11 анонсируют в августе, опубликован полный список моделей Xiaomi и Redmi с ее поддержкой Во второй очереди 16 моделей: Xiaomi CC9e, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi Mix 2s, Mi Max 3, Mi Note 3, Mi 6, Mi Play, Mi 6X, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Note 5.

Гаджеты Первый смартфон Huawei на ОС Hongmeng выпустят до конца этого года Журналистам удалось узнать, что первый аппарат Huawei на ОС Hongmeng будет стоить около $288, что в пересчёте составит 19 тыс. рублей.

Авто Новый VW Golf поймали без камуфляжа Снимки сделаны зорким поклонником модели во время съемок для рекламы машины. Они не очень высокого качества.

Происшествия На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.

Происшествия Суд арестовал еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля Пресненский суд Москвы санкционировал арест Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Даниила Конона по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля.

Гаджеты В России представили недорогой смартфон Philips S397 В России представили новый недорогой смартфон Philips S397, который получил крупный 5,7-дюймовый дисплей и продвинутые параметры.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Футбол «Оренбург» подписал израильского защитника Израильский защитник Эди Готлиб подписал контракт с российским футбольным клубом "Оренбург".

Общество Лето вернется в Москву 7 августа В Москве потеплеет уже в среду: столбик термометра поднимется до 24 градусов по Цельсию.

Спорт Подчуфарова планирует возобновить карьеру Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала, что может возобновить свою карьеру.

Шоу-бизнес Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.

Единоборства Боксера Дадашева похоронили в Петергофе В Петергофе проводили в последний путь боксера Максима Дадашева. 4 августа спортсмена похоронили в Петергофе.

Здоровье Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.

Общество В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.

Футбол «Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Гампера В матче за Кубок Гампера «Барселона» обыграла «Арсенал» со счётом 2:1 и стала обладателем трофея.

Армия и оружие В Рязани стартовал «Авиадартс-2019» В конкурсе Армейских международных игр принимают участие команды Республик Беларуси и Казахстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации.

Наука 112-летняя рыба побила рекорд долголетия В общей сложности пять большеротых буйволов превзошли 100 лет, но 22-килограммовая самка, пойманная возле Пеликан-Рапидс, штат Миннесота, стала 112-летней рекордсменкой.

Общество В Москве 10 августа отменили развод караулов Президентского полка В субботу, 10 августа, в Московском Кремле не состоится развод пеших и конных караулов Президентского полка.

Экономика Россия резко снизила поставки угля на Украину В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.

Политика Генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер покидает свой пост Доктор Пол Картер является дипломатом с 1996 года. 15 августа 2017 года он вступил в должность генконсула США в Екатеринбурге.

Политика В Индии привели войска в состояние повышенной готовности В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.

Футбол «Спартак» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE 12:55 Кстати, если "Краснодар", допустим, не сумеет пройти "Порту", "быки" сразу же попадут в основной раунд Лиги Европы, играть в раунде плей-офф не придется.

Политика Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.