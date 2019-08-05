Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях СШАИзвестия 04:07

В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро. Так, согласно расчетам на «завтра», доллар увеличился на 14 копеек, составив 65,41 рубля, сообщает « РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
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