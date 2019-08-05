Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях СШАИзвестия 04:07
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро. Так, согласно расчетам на «завтра», доллар увеличился на 14 копеек, составив 65,41 рубля, сообщает « РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
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В общей сложности пять большеротых буйволов превзошли 100 лет, но 22-килограммовая самка, пойманная возле Пеликан-Рапидс, штат Миннесота, стала 112-летней рекордсменкой.
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В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
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Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в 2020 году
В октябре 2017 года началась реализация второго этапа – строительство Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до ТТК, который, в свою очередь, разделен два участка.
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