Финансы
Официальный курс евро вырос к рублюГазета.Ru 05:48
Отмечается, что курс вырос на 66,55 копеек и составил 72,3732 рубля. Уточняется, что доллар поднялся до отметки в 65,0546 рублей, увеличившись на 41,23 копейки.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 23:14
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Умер известный певец Вилли Токарев
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Названа цена кроссовера Chery Tiggo 4
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Украина запросила у США новые противотанковые Javelin
Киев запросил у американской стороны дополнительные поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.
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