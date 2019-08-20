Финансы
Центробанк повысил курс доллара и евроРязанский городской сайт 19 августа в 08:48
На вторник, 20 августа, Центробанк установил курс евро на уровне 73,94 рубля, доллара — на уровне 66,6 рубля.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Политика
Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях
«Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.
Обновлено в 12:04
Политика
Путин обвинил США в подрыве ДРСМД ради испытания ракеты
Президент России Владимир Путин высказал мнение, что США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы испытать новую ракету.
Обновлено в 12:28
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Политика
Трамп назвал «неподходящей» реакцию Дании на идею покупки Гренландии
Президент США Дональд Трамп завил, что покупка Гренландии была просто идея, и в отношении США должно быть проявлено уважение.
Обновлено в 12:24
Футбол
Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем году
Обновлено в 04:45
Политика
Трамп и Макрон предлагают воссоздать G8 с участием России
Обновлено в 03:29
Футбол
Данил Круговой перешел в «Зенит»
Обновлено в 06:59
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 01:27
Авто
Узбекская марка Ravon вернулась на российский рынок
Компания "УзАвтоМоторс СНГ" возобновила поставки машин бренда Ravon в РФ. Напомним, наш рынок марка покинула весной прошлого года.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Тайвань получил на вооружение новую версию «Дымчатого леопарда»
Боевой модуль бронетранспортёра CM-34 Yunpao Как передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com, Минобороны Тайваня объявило о начале поставок в войска новых бронетранспортёров CM-34 Yunpao (" Дымчатый леопард").
Обновлено в 11:08
Здоровье
В поселке Тракторостроителей завершен капитальный ремонт поликлиники
За три месяца в поликлинике отремонтированы помещения дневного стационара, отделения профилактики, отделения врачей общей практики, регистратуры, клинико-дагностической лаборатории.
Обновлено в 05:26
Кино
Дэн Стивенс сыграет Сергея Лазарева в фильме «Евровидение»
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Старридж подписал контракт с «Трабзонспором»
Английский нападающий Дэниэл Старридж подписал контракт с «Трабзонспором».
Обновлено в 11:26
Происшествия
В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки
В Краснодаре полиция задержала четырех человек, которые имеют отношение к ночной перестрелке, произошедшей в городе 21 августа.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей
Обновлено в 11:24
Хоккей
«Сибирь» обменяла права на Дмитрия Яшкина в московское «Динамо»
«Сибирь» обменяла права на Дмитрия Яшкина в московское «Динамо», сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба.
Обновлено в 06:46
Общество
Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11
Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
Заблокированный из-за происшествия рабочий погиб, сообщается на сайте МЧС.
Обновлено в 12:37
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Су-57Э положит конец монополии F-35
Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
Обновлено в 07:31
Транспорт
Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
Политика
В США рассматривают отмену права на гражданство по рождению
Президент США Дональд Трамп сообщил, что администрация изучает возможность отмены права на гражданство по рождению.
Обновлено в 12:59