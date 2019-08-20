Финансы

Центробанк повысил курс доллара и евроРязанский городской сайт 19 августа в 08:48

На вторник, 20 августа, Центробанк установил курс евро на уровне 73,94 рубля, доллара — на уровне 66,6 рубля.
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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 22 августа в размере 73.4989 руб. против 73.9766 руб. на 21 августа

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
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