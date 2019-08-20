На вторник, 20 августа, Центробанк установил курс евро на уровне 73,94 рубля, доллара — на уровне 66,6 рубля.

Политика Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях «Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.

Политика Путин обвинил США в подрыве ДРСМД ради испытания ракеты Президент России Владимир Путин высказал мнение, что США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы испытать новую ракету.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.

Политика Трамп назвал «неподходящей» реакцию Дании на идею покупки Гренландии Президент США Дональд Трамп завил, что покупка Гренландии была просто идея, и в отношении США должно быть проявлено уважение.

Кино Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.

Здоровье Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.

Авто Узбекская марка Ravon вернулась на российский рынок Компания "УзАвтоМоторс СНГ" возобновила поставки машин бренда Ravon в РФ. Напомним, наш рынок марка покинула весной прошлого года.

Армия и оружие Тайвань получил на вооружение новую версию «Дымчатого леопарда» Боевой модуль бронетранспортёра CM-34 Yunpao Как передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com, Минобороны Тайваня объявило о начале поставок в войска новых бронетранспортёров CM-34 Yunpao (" Дымчатый леопард").

Здоровье В поселке Тракторостроителей завершен капитальный ремонт поликлиники За три месяца в поликлинике отремонтированы помещения дневного стационара, отделения профилактики, отделения врачей общей практики, регистратуры, клинико-дагностической лаборатории.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Футбол Старридж подписал контракт с «Трабзонспором» Английский нападающий Дэниэл Старридж подписал контракт с «Трабзонспором».

Происшествия В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки В Краснодаре полиция задержала четырех человек, которые имеют отношение к ночной перестрелке, произошедшей в городе 21 августа.

Хоккей «Сибирь» обменяла права на Дмитрия Яшкина в московское «Динамо» «Сибирь» обменяла права на Дмитрия Яшкина в московское «Динамо», сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба.

Общество Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11 Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Армия и оружие Су-57Э положит конец монополии F-35 Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».

Транспорт Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России» Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».