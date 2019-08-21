Финансы
Центробанк объявил официальный курс доллара на средуСвободная Пресса вчера в 05:33
Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 21 августа. Согласно данным регулятора, в среду курс доллара составит 66,7840 рубля, что на 18 копеек выше установленного ранее. В свою очередь, евро завтра будет стоить 73,9766 рубля.
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Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 66,78 рубля
Московский Комсомолецвчера в 21:00
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:39, Ашберн
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Транспорт
Базовый аэропорт пригрозил «России» прекратить ее обслуживание
«Восьмого августа руководство ВВСС в письменной форме действительно проинформировало своего базового перевозчика и давнего партнера о возможном прекращении обслуживания его рейсов», — заявил РБК официальный представитель «России».
Обновлено в 08:02
Технологии
«ВКонтакте» запустила приложение AliExpress
Приложение AliExpress на базе платформы «ВКонтакте» начнет развивать экосистему, в которой пользователи смогут поделиться своим опытом покупок и находить интересные товары.
Обновлено в 05:31
Общество
В Крыму нашли древний христианский храм
На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Политика
Неизвестные обстреляли штаб кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба
В ночь на 21 августа в селе Мгудзырхуа Гудаутского района из огнестрельного оружия был обстрелян штаб кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба и кандидата в вице-президенты Олега Барциц, сообщает агентство «Абхазия-Инфором».
Обновлено в 08:31
Происшествия
В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой
Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер". Видео репетиции пилотов опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 08:00
Кино
В театре Ермоловой назвали причину смерти актрисы Александры Назаровой
В театре пояснили, что о дате и месте прощания, станет известно позже. Актриса ушла из жизни вечером, 20 августа.
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
Сирийская армия взяла в «котел» боевиков в Южном Идлибе
Обновлено вчера в 13:15
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Футбол
Получивший тяжелую травму полузащитник «Луча» успешно прооперирован
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно перенес операцию в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы № 2. Как сообщает пресс-служба клуба, футболист пропустит от 1,5 до 3 месяцев.
Обновлено в 05:26
Политика
Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G7
Возможность участия России в саммите обсуждали президенты США и Франции Возможность участия РФ в саммите G7 обсуждали по телефону Дональд Трам и Эммануэль Макрон.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 20 августа призвала власти Турции помочь 12-летней девочке из Санкт-Петербурга, которая пострадала во время плавания в бассейне на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Вильена вызван в сборную Голландии
Полузащитник Краснодара Тонни де Вильена вызван в сборную Голландии на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Германией и Эстонией, сообщает официальный твиттер Королевского футбольного союза Нидерландов.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
«Железный кулак» новых израильских БТР показали в действии
Компания-разработчик активной защиты для израильских танков Elbit Systems опубликовала видео испытаний системы активной защиты Iron Fist («Железный кулак»), установленной на бронированных машинах Eitan.
Обновлено вчера в 19:55
Экономика
В России продолжительность жизни увеличилась до 73,7 года
В России продолжительность жизни за шесть месяцев увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Екатерина Архарова выписалась из роддома
15 августа Екатерина Архарова впервые стала мамой. Актриса родила мальчика в одном из московских роддомов.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»
ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Подмосковье поезд задавил девушку
Прибывшей бригадой медицины катастрофы была констатировала смерть. Транспортная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05