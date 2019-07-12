Финансы
Официальный курс евро вырос до 71,01 рубляРИА Новости 05:49
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, увеличилась по сравнению с показателем на пятницу на 1,62 копейки, составив 66,6164 рубля.
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Обновлено в 03:28
Экономика
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В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
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Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем кинорежиссера Павла Лунгина, которому исполнилось 70 лет.
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Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
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