Финансы

Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,80 рубляПРАЙМ 10 июля в 06:18

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,2927 рубля.
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Официальный курс евро вырос до 71,01 рубля

РИА Новости05:49

Банк России повысил официальный курс доллара на выходные до 63,02 рубля

Московский Комсомолец05:28

ЦБ РФ установил курс евро с 13 июля в размере 71,0114 руб

Финмаркет05:30

Банк России поднял курсы доллара и евро на 13–15 июля

Экономика сегодня05:42

Банк России на 13 июля повысил курс евро к рублю менее чем на копейку до 71.0114 руб., курс доллара США - почти на 3 копейки до 63.0204 руб

АК&М05:50

Официальный курс доллара США вырос на 2,6 коп., евро — на 0,41 коп

Urbc.Ru05:57

Курсы валют ЦБ РФ на 11 июля: 62,9944 руб/доллар США и 71,0073 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес

Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома

Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Футбол

Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень

Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
Обновлено в 05:11
Экономика

В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России

Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено в 05:44
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено вчера в 03:00
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент РФ Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:11
Общество

В Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров

На всей территории Иркутской области с 11 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Левченко, сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 04:43
Политика

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Политика

Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Террористы, пытавшиеся устроить крушение «Сапсана», получили сроки

Обновлено в 05:49
Общество

В работе интим-магазина, который связывают с дочерью Кадырова, нашли нарушения

Бутик интимных аксессуаров «Lady A», принадлежащий, по данным СМИ, старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, работает с серьезными нарушениями правил торговли.
Обновлено в 06:06
Политика

В офис Владимира Зеленского пришли с обысками

В офисе Владимира Зеленского проходят обыски. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко

Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Экономика

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:36
Интернет

Google признала прослушивание голосовых команд пользователей

Сотрудники Google регулярно слушают голосовые команды пользователей смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 03:12
Автоспорт

Шибалов стал вторым на шестом этапе ралли «Шелковый путь»

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова занял второе место на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 05:28
Спорт

Сборная России разгромила Францию

Волейболисты сборной России разгромили Францию в первом матче "Финала шести" Лиги наций со счетом 3:0, передает Sport24.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Общество

Владимирцы пикетируют скандальную выставку

Отмечается, что на выставке представлены полотна и работы художников, рассказывающие об интимной жизни и ее всевозможных проявлениях.
Обновлено вчера в 13:06
Политика

Греция признала Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы

Греция признала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента.
Обновлено в 04:46
Политика

Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк»

Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах.
Обновлено в 04:26
Гаджеты

На каждую серию фантастического сериала See с Джейсоном Момоа компания Apple тратит около 15 млн долларов

Обновлено в 04:31
Политика

Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки

Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, ранее предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению.
Обновлено в 05:44
Футбол

Кубок Африки. Тунис разгромил Мадагаскар и вышел в полуфинал

Тунис обыграл Мадагаскар со счетом 3:0 в матче четвертьфинала Кубка Африки. В полуфинале Тунис сыграет против Сенегала.
Обновлено вчера в 16:57
Общество

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

Обновлено вчера в 22:15
Политика

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено вчера в 08:59
Авто

Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
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