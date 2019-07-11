Финансы
Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,80 рубляПРАЙМ 10 июля в 06:18
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,2927 рубля.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома
Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень
Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
Обновлено в 05:11
Экономика
В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России
Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено в 05:44
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент РФ Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:11
Общество
В Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров
На всей территории Иркутской области с 11 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Левченко, сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 04:43
Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Политика
Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
Обновлено в 05:54
Общество
В работе интим-магазина, который связывают с дочерью Кадырова, нашли нарушения
Бутик интимных аксессуаров «Lady A», принадлежащий, по данным СМИ, старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, работает с серьезными нарушениями правил торговли.
Обновлено в 06:06
Политика
В офис Владимира Зеленского пришли с обысками
В офисе Владимира Зеленского проходят обыски. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Экономика
Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%
Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:36
Интернет
Google признала прослушивание голосовых команд пользователей
Сотрудники Google регулярно слушают голосовые команды пользователей смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 03:12
Автоспорт
Шибалов стал вторым на шестом этапе ралли «Шелковый путь»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова занял второе место на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 05:28
Спорт
Сборная России разгромила Францию
Волейболисты сборной России разгромили Францию в первом матче "Финала шести" Лиги наций со счетом 3:0, передает Sport24.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек
Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Общество
Владимирцы пикетируют скандальную выставку
Отмечается, что на выставке представлены полотна и работы художников, рассказывающие об интимной жизни и ее всевозможных проявлениях.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Греция признала Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы
Греция признала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента.
Обновлено в 04:46
Политика
Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах.
Обновлено в 04:26
Гаджеты
На каждую серию фантастического сериала See с Джейсоном Момоа компания Apple тратит около 15 млн долларов
Обновлено в 04:31
Политика
Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки
Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, ранее предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению.
Обновлено в 05:44
Футбол
Кубок Африки. Тунис разгромил Мадагаскар и вышел в полуфинал
Тунис обыграл Мадагаскар со счетом 3:0 в матче четвертьфинала Кубка Африки. В полуфинале Тунис сыграет против Сенегала.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено вчера в 08:59
Авто
Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47