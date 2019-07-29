Финансы
Официальный курс евро вырос до 70,64 рубляРИА Новости 06:03
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:27, Вашингтон
Гаджеты
Все модели iPhone 2020 года будут поддерживать 5G
Обновлено в 07:00
Политика
Уволен скандально известный глава полиции Днепропетровской области
Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский потребовал незамедлительно уволить Виталия Глуховерю с поста главы национальной полиции Днепропетровской области.
Обновлено в 07:10
Политика
Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников
Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.
Обновлено в 03:09
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Инну Чурикову вскоре выпишут из больницы
Обновлено в 04:38
Происшествия
Ребенка обнаружили в бессознательном состоянии на улице в Краснодаре
Прохожие обнаружили в Краснодаре 13-летнего мальчика в бессознательном состоянии, он лежал на улице возле дома, следственные органы проводят проверку и разыскивают мать ребенка, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:58
Происшествия
На выезде из Екатеринбурга четыре человека пострадали в массовом ДТП
Сегодня, 29 июля, утром на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает портал Е1.
Обновлено в 05:31
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Кино
Фильм «Король Лев» вновь возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 16:54
Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о языке
Вторым проблемным пунктом парламентарий обозначил то, что в Украине намерены наказывать за нарушение закона об государственном языке.
Обновлено в 01:29
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 05:42
Здоровье
При входе во второй хоспис Казани появятся церковь и мечеть
Духовную часть будут обеспечивать церковь и мечеть, которые появятся при входе в хоспис.
Обновлено в 06:36
Единоборства
Тело Дадашева не могут доставить в Россию из-за проблем с документами
Причины задержки - проблемы с документами, сообщает ТАСС. По новой информации, тело будет доставлено в среду или четверг.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика
В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ
После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум
В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак
В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Нигерии боевики убили 65 человек на похоронах
В Нигерии 65 человек погибли в результате атаки боевиков группировки «Боко Харам»* на участников обряда погребения.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Автодилеры развиваются органически
Совладельцы второго по обороту российского автодилера — Major, инвестировав 6 млрд руб. в подмосковную ферму, открыли сеть магазинов органических продуктов.
Обновлено вчера в 18:18
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes
Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
Обновлено в 06:31
Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведку
Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Обновлено вчера в 18:18
Единоборства
Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC
Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.
Обновлено в 06:29
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 23:19
Автоспорт
Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso
Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.
Обновлено вчера в 12:13