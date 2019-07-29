Финансы

Официальный курс евро вырос до 70,64 рубляРИА Новости 06:03

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,52 рубля

ПРАЙМ05:30

ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 июля в размере 63,521 руб

Финмаркет05:29
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