Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Уволен скандально известный глава полиции Днепропетровской области Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский потребовал незамедлительно уволить Виталия Глуховерю с поста главы национальной полиции Днепропетровской области.

Политика Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.

Происшествия Ребенка обнаружили в бессознательном состоянии на улице в Краснодаре Прохожие обнаружили в Краснодаре 13-летнего мальчика в бессознательном состоянии, он лежал на улице возле дома, следственные органы проводят проверку и разыскивают мать ребенка, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Происшествия На выезде из Екатеринбурга четыре человека пострадали в массовом ДТП Сегодня, 29 июля, утром на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает портал Е1.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Политика В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о языке Вторым проблемным пунктом парламентарий обозначил то, что в Украине намерены наказывать за нарушение закона об государственном языке.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агентство «РИА Новости».

Здоровье При входе во второй хоспис Казани появятся церковь и мечеть Духовную часть будут обеспечивать церковь и мечеть, которые появятся при входе в хоспис.

Единоборства Тело Дадашева не могут доставить в Россию из-за проблем с документами Причины задержки - проблемы с документами, сообщает ТАСС. По новой информации, тело будет доставлено в среду или четверг.

Политика В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.

Шоу-бизнес Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.

Происшествия В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.

Происшествия СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.

Происшествия В Нигерии боевики убили 65 человек на похоронах В Нигерии 65 человек погибли в результате атаки боевиков группировки «Боко Харам»* на участников обряда погребения.

Экономика Автодилеры развиваются органически Совладельцы второго по обороту российского автодилера — Major, инвестировав 6 млрд руб. в подмосковную ферму, открыли сеть магазинов органических продуктов.

Общество Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.

Экономика «Росгеология» просится в арктическую разведку Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.

Единоборства Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Происшествия На фестивале в Калифорнии произошла стрельба Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.