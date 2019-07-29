Финансы
Официальный курс евро вырос до 70,64 рубляРИА Новости 06:03
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:45, Вашингтон
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак
В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Политика
Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра
По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
Обновлено в 04:14
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Как сообщал глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, первую серийную партию из 12 машин должна поставить в 2019 году.
Обновлено в 07:38
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Навального выписали из больницы
Как сообщили в справочной 64 городской больницы, Навального выписали из медучреждения до 15.00.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика
В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске
Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 05:42
Здоровье
Новые корпуса построят для Научного центра имени Логинова в Перово
В ведомстве подчеркнули, что новые корпуса возведут за счет средств городского бюджета.
Обновлено в 05:51
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Происшествия
В США один человек погиб при стрельбе на съемках клипа рэп-группы
Один человек, пять получили ранения в результате стрельбы незадолго до начала съемок музыкального клипа рэп-группы в американском городе Филадельфия, сообщает телеканал WPVI-TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 07:24
Политика
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
Обновлено в 07:37
Гаджеты
Компания Oppo показала смартфон с экраном-водопадом
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Nintendo Switch получила неофициальную прошивку с ОС Android
Для запуска Switchroot LineageOS 15.1 рекомендуется карта памяти microSD от 16 ГБ, а после ее установки и запуска ОС консоль превращается практически в полноценный планшет.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Москве начинают судить участников субботних протестов
Задержанных с утра начали развозить по судам. Часть заседаний пройдет за пределами МКАД в новой Москве.
Обновлено в 04:00
Авто
Компактный Audi A1 обзавелся вседорожной версией
Учитывая, что ориентирована новинка прежде всего на молодежь, для Audi A1 Citycarver подобрали палитру из 9 ярких цветов кузова и возможность контрастного оформления: крышу при заказе можно будет выкрасить в альтернативный оттенок.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Минобороны России возрождает расформированные при Горбачёве соединения
Как уточняет РИА Новости, большую часть понтонно-мостовых соединений расформировали в 1989 году при президенте СССР Михаиле Горбачёве, ремонтно-восстановительные батальоны — по решению экс-главы Минобороны страны Анатолия Сердюкова в 2008 году.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Транспорт
В Клину могут построить аэропорт для лоукостеров
Министерство обороны РФ выступило с предложением использовать военный аэродром Клин-5 в качестве площадки под строительство нового аэропорта для низкобюджетных перевозчиков.
Обновлено в 03:58
Экология
Большую воду в Иркутске сдерживает дамба, построенная месяц назад
Глава Иркутска Дмитрий Бердников сообщил, что дамба, сооруженная месяц назад на улице Пляжной, показала свою эффективность: сейчас она сдерживает воду в Иркуте.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
Футбол
Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Обновлено вчера в 17:40
Кино
На Аляске расследуют гибель белорусской актрисы Вероники Никоновой
О смерти 24-летней девушки в полицию заявил ее муж Петр Маркелов.
Обновлено 27 июля в 16:59
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Авто
Появились первые снимки обновленной Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Политика
ЕС резко осудил задержания протестующих в Москве
Обновлено вчера в 04:19