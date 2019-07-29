Финансы

Официальный курс евро вырос до 70,64 рубляРИА Новости 06:03

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
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Курс евро превысил 70 рублей

Комсомольская правда07:14

Официальный курс доллара повысился на 39 копеек, евро — на 33

Банки.ру06:30

Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,52 рубля

ПРАЙМ05:30

Официальный курс евро вырос до 70,64 рубля

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ЦБ повысил на 30 июля курс доллара до 63,52 рубля

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Центробанк объявил о росте курса доллара

Свободная Пресса05:37

ЦБ установил курс валют на 30 июля

Телеканал 360°06:28
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:45, Вашингтон
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В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
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Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
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Обновлено в 07:30
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Обновлено в 07:16
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Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агентство «РИА Новости».
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В ведомстве подчеркнули, что новые корпуса возведут за счет средств городского бюджета.
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В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Происшествия

В США один человек погиб при стрельбе на съемках клипа рэп-группы

Один человек, пять получили ранения в результате стрельбы незадолго до начала съемок музыкального клипа рэп-группы в американском городе Филадельфия, сообщает телеканал WPVI-TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 07:24
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В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию

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Для запуска Switchroot LineageOS 15.1 рекомендуется карта памяти microSD от 16 ГБ, а после ее установки и запуска ОС консоль превращается практически в полноценный планшет.
Обновлено в 06:37
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Учитывая, что ориентирована новинка прежде всего на молодежь, для Audi A1 Citycarver подобрали палитру из 9 ярких цветов кузова и возможность контрастного оформления: крышу при заказе можно будет выкрасить в альтернативный оттенок.
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Как уточняет РИА Новости, большую часть понтонно-мостовых соединений расформировали в 1989 году при президенте СССР Михаиле Горбачёве, ремонтно-восстановительные батальоны — по решению экс-главы Минобороны страны Анатолия Сердюкова в 2008 году.
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Министерство обороны РФ выступило с предложением использовать военный аэродром Клин-5 в качестве площадки под строительство нового аэропорта для низкобюджетных перевозчиков.
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Большую воду в Иркутске сдерживает дамба, построенная месяц назад

Глава Иркутска Дмитрий Бердников сообщил, что дамба, сооруженная месяц назад на улице Пляжной, показала свою эффективность: сейчас она сдерживает воду в Иркуте.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
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Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности

Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
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О смерти 24-летней девушки в полицию заявил ее муж Петр Маркелов.
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Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
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У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
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Появились первые снимки обновленной Lada Vesta

Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
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