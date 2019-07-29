Финансы
Официальный курс евро вырос до 70,64 рубляРИА Новости вчера в 06:03
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
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Банк России повысил официальный курс доллара на вторник до 63,52 рубля
Московский Комсомолецвчера в 21:06
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:23, Вашингтон
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Политика
Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии
Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.
Обновлено в 06:56
Политика
Порошенко вместе с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Разбивший машину Земфиры фанат объяснил свой поступок
Разбивший автомо,иль певицы Земфиры в Москве молодой человек, объяснил свой поступок, пишет Vesti.ru.
Обновлено в 09:15
Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Политика
ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Навка в кружевном платье-макси повеселилась на вечеринке Крутого
Не только гости, но и сам именинник на празднике был облачен во все белое.
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
В США нашли способ ликвидации российских гиперзвуковых ракет «Циркон»
По мнению обозревателей издания avia.pro, США работают над оружием направленным на ликвидацию российских гиперзвуковых ракет «Циркон».
Обновлено в 04:52
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Рынска показала свое лицо после операции
Вдова политолога и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко 44-летняя Божена Рынска подтянула овал лица.
Обновлено вчера в 18:50
Музыка
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест Навального
Обновлено в 09:00
Политика
В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:48
Музыка
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев 2019 года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира. Список был опубликован 30 июля на сайте издания.
Обновлено в 09:00
Политика
Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Светлана Лобода появилась на концерте группы «Rammstein»
Светлана Лобода появилась на состоявшемся концерте «Rammstein» и следила за выступлением немецкой группы, сидя в ложе Тилля Линдеманна.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве
15 июля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о способности украинских крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Политика
Климкин рассказал о своей ссоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с журналистом издания «Укринформ» рассказал о том, как в 2016 году во время встречи в нормандском формате в Париже вспылил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 03:21
Происшествия
AP: полиция назвала имя стрелявшего на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 10:53
Политика
На Украине оценили затраты на создание русскоязычного телеканала
Создание государственного всемирного русскоязычного телеканала обойдется Украине в два миллиарда долларов, или 50 миллиардов гривен, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
По предварительной информации, организация оказывала брокерские и кредитные услуги. Личность злоумышленника уже установлена.
Обновлено в 09:12
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Политика
Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03