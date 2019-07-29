Финансы
Официальный курс евро вырос до 70,64 рубляРИА Новости вчера в 06:03
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
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Банк России повысил официальный курс доллара на вторник до 63,52 рубля
Московский Комсомолецвчера в 21:06
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Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Кино
Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах
Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил во вторник заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в намеренном замалчивании информации о жертвах террористов в Сирии.
Обновлено в 12:29
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Второго пострадавшего в аварии с участием Андрея Косилова ввели в кому
Напомним, в коме находится и Анастасия Вяткина, получившая в аварии открытую черепно-мозговую травму, и находящуюся после операции в реанимации одной из больниц Челябинска.
Обновлено в 12:21
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено в 09:57
Экономика
Росстат сообщил об ускорении роста реальных пенсий в июне
Средний размер назначенных пенсий в январе — июне составил 14135 руб. В чем причины ускорения Ускорение темпов роста реальных пенсий в июне произошло из-за увеличения размера пенсий у самых бедных пенсионеров после их пересчета, полагает директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.
Обновлено в 10:07
Единоборства
Прощание с боксером Дадашевым состоится 4 августа в Петербурге
Прощание с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм, пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:11
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma
Суд на Украине 29 июля наложил арест на российский танкер Nika Spirit, опознанный как Neyma.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 19:41
Авто
УАЗ намерен возобновить работу над кроссовером УАЗ-3170
Компания УАЗ намерена возобновить работу над выпуском нового внедорожника.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Россия поставит Индии тысячу авиационных ракет
Обновлено в 05:46
Интернет
Эксперты ИРИ нашли альтернативу иностранным приложениям для смартфонов
Институт развития интернета представил список отечественных мобильных приложений, которые являются аналогами иностранных продуктов и могут войти в реестр обязательных для установки на продающихся в России цифровых платформах.
Обновлено в 12:42
Общество
Гигантские летающие тараканы появились в Сочи
В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Здоровье
Психолог высказался о подверженных эмоциональному выгоранию людях
Ранее 30 июля сообщалось, что эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом
Вооруженный ножом житель Корсики утром 30 июля вплавь добрался до стоявшей в 2 км от берега яхте, на которой находился российский бизнесмен вместе с семьей.
Обновлено в 12:26
Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Собянин одобрил применение силы полицией на митинге 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на митинге 27 июля, об этом он сообщил в эфире телеканала ТВЦ. "Оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные", – так мэр прокомментировал прошедшую акцию.
Обновлено в 07:46
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Батрутдинов ревнует Бузову к Егору Криду
В интернете распространились слухи, что Тимур Батрутдинов ревнует Ольгу Бузову к другим мужчинам.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В офис «Единой России» в Новосибирске бросили бутылку с горючей смесью
В ночь на понедельник, 29 июля, пожар случился в отделении партии «Единая Россия» на улице Аксёнова в Первомайском районе Новосибирска.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Ираклий Пирцхалава вспомнил о своей безумной влюбленности в Лику Стар
Певец признался, что был безумно влюблен в популярную звезду и не мог ею налюбоваться.В тот момент артист не представлял, что знаменитость, которая покорила его сердце, когда-то запишет с ним дуэт.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства
Обновлено в 02:36