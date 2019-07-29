Финансы
Официальный курс евро вырос до 70,64 рубляРИА Новости вчера в 06:03
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
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Банк России повысил официальный курс доллара на вторник до 63,52 рубля
Московский Комсомолецвчера в 21:06
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:54, Ашберн
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Политика
Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне
Пекину следует заключить торговую сделку с Вашингтоном до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2020 года.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Собянин назвал адекватным применение силы полицией на митинге 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правоохранители были вынуждены применить силу во время несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Иран и РФ проведут совместные военные учения
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Политика
Минобороны оспорило в суде выплаты вдове военного, погибшего в Сирии
Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, который погиб во время военной операции в Сирии, сообщает «Тайга.инфо».
Обновлено в 09:59
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства
Обновлено в 02:36
Общество
В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:40
Футбол
СМИ узнали о желании английского клуба купить Чалова у ЦСКА за €15 млн
По информации издания, клуб АПЛ «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке футболиста и готов заплатить за его переход €15 млн.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Организатор теракта 11 сентября выразил готовность дать показания
Один из организаторов серии терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Халид Шейх Мохаммед выразил готовность дать показания в пользу судящихся с Саудовской Аравией граждан и компаний, если его не приговорят к смерти.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток
Обновлено в 10:17
Общество
Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России
Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 01:15
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне достиг десяти метров
Ранее 30 июля чиновники сообщили, что река перехлестнула через дамбу в Тулуне и на 10 утра уровень воды в Ие поднялся до 990 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров.
Обновлено в 01:39
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика
Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
Обновлено в 07:02
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.
Обновлено в 09:19
Футбол
Краневиттер может стать игроком «Галатасарая»
Недавно в прессе появлялась информация, что аргентинец может стать игроком итальянского клуба «Дженоа».
Обновлено в 09:20
Футбол
Месси научил младшего сына пить мате
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси научил полуторагодовалого сына Чиро пить мате.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Подмосковье мать закрыла ребенка в камере хранения в супермаркете
Обновлено вчера в 06:20
Космос
Япония и Индия отправят совместную миссию на Луну в 2023 году
Индия и Япония собираются отправить совместную миссию по изучению Луны в 2023 году.
Обновлено в 09:59
Кино
Машков рассказал о возможном возвращении в кино
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
Обновлено в 01:15
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22