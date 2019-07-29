Финансы

Официальный курс евро вырос до 70,64 рубляРИА Новости вчера в 06:03

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро на среду снизился до 70,6 рубля

РИА Новости06:25

Центробанк снизил на 31 июля курс доллара до 63,38 рубля

ТАСС06:07

Банк России незначительно понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:51

ЦБ опубликовал официальный курс валют на 31 июля

Телеканал 360°08:51

Курсы валют ЦБ РФ на 30 июля: 63,3791 руб/доллар США и 70,5980 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс евро с 31 июля в размере 70,598 руб

Финмаркет05:59

Банк России повысил официальный курс доллара на вторник до 63,52 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:06
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:54, Ашберн
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

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Обновлено в 08:42
Политика

На Украине арестовали российский танкер Neyma

Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Политика

Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне

Пекину следует заключить торговую сделку с Вашингтоном до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2020 года.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Собянин назвал адекватным применение силы полицией на митинге 27 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правоохранители были вынуждены применить силу во время несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Обновлено в 09:53
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Иран и РФ проведут совместные военные учения

Обновлено вчера в 14:52
Политика

Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Политика

Минобороны оспорило в суде выплаты вдове военного, погибшего в Сирии

Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, который погиб во время военной операции в Сирии, сообщает «Тайга.инфо».
Обновлено в 09:59
Происшествия

Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину

Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства

Обновлено в 02:36
Общество

В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 09:40
Футбол

СМИ узнали о желании английского клуба купить Чалова у ЦСКА за €15 млн

По информации издания, клуб АПЛ «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке футболиста и готов заплатить за его переход €15 млн.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Организатор теракта 11 сентября выразил готовность дать показания

Один из организаторов серии терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Халид Шейх Мохаммед выразил готовность дать показания в пользу судящихся с Саудовской Аравией граждан и компаний, если его не приговорят к смерти.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток

Обновлено в 10:17
Общество

Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России

Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве

Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Экономика

Дания останавливает «Северный поток-2»

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 01:15
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне достиг десяти метров

Ранее 30 июля чиновники сообщили, что река перехлестнула через дамбу в Тулуне и на 10 утра уровень воды в Ие поднялся до 990 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров.
Обновлено в 01:39
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика

Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева

В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Общество

В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров

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Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»

В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
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Экономика

Топилин объяснил рост числа бедных россиян

29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.
Обновлено в 09:19
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Краневиттер может стать игроком «Галатасарая»

Недавно в прессе появлялась информация, что аргентинец может стать игроком итальянского клуба «Дженоа».
Обновлено в 09:20
Футбол

Месси научил младшего сына пить мате

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси научил полуторагодовалого сына Чиро пить мате.
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В Подмосковье мать закрыла ребенка в камере хранения в супермаркете

Обновлено вчера в 06:20
Космос

Япония и Индия отправят совместную миссию на Луну в 2023 году

Индия и Япония собираются отправить совместную миссию по изучению Луны в 2023 году.
Обновлено в 09:59
Кино

Машков рассказал о возможном возвращении в кино

Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
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Общество

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
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