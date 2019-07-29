Финансы
Официальный курс евро вырос до 70,64 рубляРИА Новости 06:03
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:57, Вашингтон
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Футбол
Гол Калмыкова не помог «Армавиру» обыграть «Спартак-2» в матче ФНЛ
"Армавир" и "Спартак-2" (Москва) сыграли вничью в матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров.
Обновлено в 05:50
Политика
Борис Джонсон направит на рекламу Brexit 100 млн фунтов
Обойдется такая рекламная кампания в 100 миллионов фунтов (свыше 120 миллионов долларов), пишут «Известия».
Обновлено в 15:56
Авто
Стали известны характеристики нового Suzuki XL6
О цене «Судзуки» пока не сообщают. Характеристики нового Suzuki XL6 стали известны после недавней презентации, проведенной компанией.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено в 19:06
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома
Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.
Обновлено в 11:32
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Общество
Лимаренко съездил на фабрику и в магазин «Островной»
Обновлено в 06:28
Кино
«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино
Фильм «Однажды в Голливуде» стал рекордным для Квентина Тарантино, собрав в прокате 40 миллионов долларов за первый уикенд, сообщает Variety.
Обновлено в 10:16
Футбол
«Интер» повысил предложение по Джеко
Миланцы предложили за 33-летнего боснийца 13 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов, однако римляне отвергли этот вариант, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 16:52
Наука
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 18:35
Наука
Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения
Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.
Обновлено в 10:27
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Игры
Remedy выпустила сюжетный трейлер Control
Уже через месяц студия Remedy выпустит боевик Control, о сюжете которого до сих пор известно чертовски мало.
Обновлено в 11:18
Здоровье
В желудке пациентки врачи обнаружили полтора килограмма драгоценностей
Из желудка пациентки извлекли 1,6 кг драгоценных предметов – 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колечек для носа, пять браслетов для ног и наручные часы.
Обновлено в 04:14
Теннис
Шарапова получила wild card на турнир в Цинциннати
Обновлено в 15:06
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Футбол
«Рубин» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0
Встреча завершилась со счетом 1:0 (Кьяртанссон, 73). Набрав 7 очков, «Рубин» вышел на третье место в РПЛ.
Обновлено в 15:20
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет
Обновлено в 15:00
Кино
Шоураннер «Ведьмака» о подборе актеров: «Польская культура не привязана к „белой коже“»
Во время кастинга на роли в «Ведьмаке» от Netflix создатели сериала не обращали внимания на цвет кожи актеров.
Обновлено в 07:20
Футбол
Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов, пишут СМИ
Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул, сообщает Folha de S.Paulo.
Обновлено в 17:08
Автоспорт
Даниил Квят: «После трех лет с моих плеч свалился груз»
Россиянин стал в гонке третьим, для него это первый подиум за три года.
Обновлено в 07:38