Финансы
Официальный курс евро вырос до 70,64 рубляРИА Новости 06:03
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:39, Вашингтон
Автоспорт
Квят в третий раз за карьеру в «Формуле-1» поднялся на подиум
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили
Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакции, не исключает возможности отравления.
Обновлено в 15:58
Гаджеты
Google показала управление жестами в Pixel 4
Обновлено в 17:16
Политика
Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым
Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено в 10:28
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Технологии
Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ
Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.
Обновлено в 06:11
Общество
Летний амфитеатр появится на месте фонтана у библиотеки РАН
Летний театр появится на месте бывшего фонтана у библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, пострадавшей в 2015 году от пожара.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой покорила Сеть откровенными фото
Старшая дочь Веры Брежневой Соня в последнее время стала часто публиковать откровенные кадры.
Обновлено в 13:00
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено в 06:58
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Московские суды арестовали не менее 40 человек, задержанных на несанкционированном митинге 27 июля, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом Егором Замулой
Милана Кержакова (Тюльпанова) после развода начала встречаться с подающим надежды 19-летним хоккеистом Егором Замулой.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Максим Аверин осыпал розами поклонниц
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
Трамп собрался вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до выборов главы государства в 2020 году.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Тулуне закрыли федеральную трассу
Закрыта федеральная трасса Р-255 в городе Тулун Иркутской области, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:16
Экономика
Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»
Банк России приказом от 29 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:51
Политика
Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Происшествия
Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске локализован
Цех по производству шуб на Краснослободской улице загорелся в понедельник днем, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:36
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Политика
Эксперт оценил политику Зеленского в отношении России
Эксперт полагает, что новый президент Украины предложил провести в стране референдумы об отношениях с Россией и вступлении в НАТО, поскольку планировал проводить во власти другой подход.
Обновлено в 18:05
Единоборства
Тело Дадашева не могут отправить в Россию из-за проблем с документами
Тело российского боксера Максима Дадашева еще не отправили в Россию из-за сложностей с документами, сообщили ТАСС в Федерации бокса России.
Обновлено в 05:17
Транспорт
Кому-то не повезет: для билетных онлайн-касс готовят черный список
Онлайн-кассы под угрозой Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков.
Обновлено в 17:01
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Как сообщили «Известиям» в Лимнологическом институте СО РАН, в результате от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечет за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы.
Обновлено в 19:03
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет
Обновлено в 15:00
Культура
Дирижер Александр Вакульский скончался в Нидерландах
Дирижер Александр Вакульский скончался на 71-м году жизни в Нидерландах.
Обновлено в 12:43
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06