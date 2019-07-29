Финансы
Официальный курс евро вырос до 70,64 рубляРИА Новости 06:03
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:03, Вашингтон
Музыка
Медведев поздравил Крутого с юбилеем
Обновлено в 03:28
Космос
NASA назвало причину возникновения частых землетрясений на Земле
Ученые NASA назвали причину возникновения частых и разрушительных землетрясений на Земле.
Обновлено 27 июля в 22:31
Политика
Порошенко отказался от госохраны и уехал с семьей в Турцию
Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и уехал в Турцию вместе с семьей.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Кино
Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е
Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Обновлено в 10:28
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 миллиона гектаров
На сегодняшний день площадь пожара превышает 1,6 миллиона гектаров.
Обновлено в 03:37
Происшествия
СК предъявил обвинение участнику митинга 27 июля
Следственный комитет направил в суд ходатайство об аресте участника несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 11:16
Политика
Помпео прокомментировал акции протеста в России
Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя прошедшие в Москве акции протеста, заявил, что Вашингтон выступает за свободу выражения мнения по всему миру.
Обновлено в 09:45
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Общество
Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото
Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Кино
Названы возможные создатели «Венома 2»
По информации издания, режиссерское кресло проекта могут занять Энди Серкис ("Маугли"), Трэвис Найт ("Бамблби") и Руперт Уайатт ("Восстание планеты обезьян").
Обновлено в 06:32
Кино
Фестиваль документального кино «Рудник» назвал победителей
Гран-при за лучший фильм третьего фестиваля дебютного документального кино "Рудник" удостоена украино-польско-французская лента режиссера Алисы Коваленко "Домашние игры".
Обновлено в 09:16
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика
Соратник Зеленского грубо высказался об отмене Дня Победы на Украине
Новоизбранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если в ней решат отменить празднование Дня Победы в государстве.
Обновлено в 07:07
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Футбол
Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:33
Футбол
Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:33
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Обновлено в 08:56
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Футбол
Хавбек «Спартака» Фернандо может перебраться в Китай
Обновлено в 11:35
Общество
Названы признаки превращения Москвы в перевалочную базу мигрантов
Квартиры в домах реновации востребованы у приезжих, в частности, их охотно арендуют трудовые мигранты, работающие на соседних стройках и рынках.
Обновлено в 11:09
Политика
МЧС увеличит группировку сил в зоне лесных пожаров
МЧС увеличит группировку сил и средств в зоне тушения лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 09:26