Финансы

Официальный курс евро вырос до 70,64 рубляРИА Новости 06:03

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
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Аналитики не исключают новое снижение курса рубля этой осенью

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Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и уехал в Турцию вместе с семьей.
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Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя прошедшие в Москве акции протеста, заявил, что Вашингтон выступает за свободу выражения мнения по всему миру.
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Мигрант столкнул восьмилетнего мальчика под поезд в Германии

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После убийства экс-чемпиона России по кикбоксингу возбудили дело

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Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
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Названы возможные создатели «Венома 2»

По информации издания, режиссерское кресло проекта могут занять Энди Серкис ("Маугли"), Трэвис Найт ("Бамблби") и Руперт Уайатт ("Восстание планеты обезьян").
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Илью Яшина арестовали на 10 суток за организацию митинга в Москве

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Фестиваль документального кино «Рудник» назвал победителей

Гран-при за лучший фильм третьего фестиваля дебютного документального кино "Рудник" удостоена украино-польско-французская лента режиссера Алисы Коваленко "Домашние игры".
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Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
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Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
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