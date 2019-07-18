Финансы
Официальный курс евро вырос до 70,61 рубляРИА Новости 06:40
Официальный курс евро на пятницу вырос на 5,15 копейки - до 70,6068 рубля, курс доллара снизился на 11,65 копейки - до 62,8286 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:19, Вашингтон
Армия и оружие
Появилось видео стрельб из ЗРК «Тор» на Новой Земле
Обновлено в 01:41
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Политика
Госдума приняла закон о шпионских гаджетах
Госдума приняла пакет законопроектов, которыми уточняется понятие «спецсредств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 05:40
Общество
Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию
По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.
Обновлено в 03:55
Политика
Зеленский назвал поведение Парубия преступным бездействием
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов преступным бездействием.
Обновлено в 06:14
Политика
Достигнуты новые договоренности об отводе войск в Донбассе
Ранее стало известно, что на тех же переговорах была достигнута договоренность об установлении режима абсолютного и бессрочного перемирия.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о готовности компании осуществить поставки российских Су-35 Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе
«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 07:00
Экономика
В России резко выросло производство и потребление устриц
Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
Обновлено в 00:32
Экономика
Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла
В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.
Обновлено вчера в 15:21
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Кино
Новый фильм Валерии Гай Германики выйдет в прокат в октябре
Компания «Русский Репортаж» выпустит в прокат фильм «Мысленный волк» Валерии Гай Германики 17 октября.
Обновлено в 03:03
Политика
Путин и Лукашенко вместе помолились на Валааме
Сообщается, что 17 июля лидеры обеих стран должны вернуться в Санкт-Петербург, чтобы в четверг принять участие в VI Форуме регионов России и Белоруссии, а также в других официальных мероприятиях.
Обновлено вчера в 09:49
Общество
Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре
Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото
Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Происшествия
На берег Балтийской косы выбросило нефтепродукты
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" На побережье Балтийской косы выбросило нефтепродукты.
Обновлено в 05:00
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Авто
Компания Mazda обновит хэтчбек Mazda2
Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
Серийным Су-57 поменяют двигатели
Российским серийным истребителям пятого поколения Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа, заявил «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Электронная сигарета взорвалась во рту у россиянина в момент затяжки
Уточняется, что устройство взорвалось во рту 23-летнего россиянина в момент затяжки. Ему была оказана медицинская помощь.
Обновлено в 06:08
Экономика
«Транснефть» возобновила поставки нефти на Антипинский НПЗ
«Транснефть» возобновила поставки нефти на Антипинский НПЗ, расположенный в Тюменской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании Игоря Демина.
Обновлено в 05:05
Гаджеты
Sony выпустит новую VR-гарнитуру для Playstation 5
Компания Sony планирует выпустить новую беспроводную VR-гарнитуру, которая будет использоваться вместе с консолью Playstation 5. Патент на производство новой гарнитуры был зарегистрирован в ведомстве по патентам и товарным знакам США.
Обновлено в 06:42
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Политика
Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией
Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья
Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Сербии разбился спортивный самолет
Спортивный самолет разбился на северо-востоке Сербии при выполнении воздушной акробатики, есть пострадавшие, сообщило агентство Танюг со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено в 06:10
Политика
Новый состав Европарламента намерен нанести удар по интересам России
Участвующая наряду с Порошенко в "окучивании" евродепутатов первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о приглашении всего состава ЕП посетить Украину, дабы "собственными глазами увидеть последствия агрессии России".
Обновлено вчера в 14:34
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Культура
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49