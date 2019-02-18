Финансы

Официальный курс евро снизился на вторникМосква 24 06:39

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 34,37 копейки и составил 74,9055 рубля, следует из данных Банка России. Курс доллара также уменьшился более чем на 45 копеек – до 66,247 рубля.
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ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 19 февраля

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Официальный курс евро на вторник снизился до 74,91 рубля

РИА Новости06:39

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ТАСС06:17

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Росбалт06:37

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 февраля в размере 66,247 руб

Финмаркет06:07
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Общество

Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»

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Стал известен состав женской и мужской сборных России по биатлону на чемпионат Европы, который пройдет в Белоруссии.
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В Сочи завели дело против насмерть сбившего девочку полицейского

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Суд в Иркутске вынес приговор ВИЧ-диссидентке после смерти дочери

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Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

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Министерство гарантирует, что в течение пяти дней после подачи документов гостиница или тот объект, которые претендуют на получение звезд, будет получать необходимую квалификацию в рамках этой системы.
Обновлено в 09:40
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Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест

Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви обжаловала в Мосгорсуде его арест, передает ТАСС.
Обновлено в 09:40
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Митрополита УПЦ пытались задержать на пропускном пункте Донбасса

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Запуск серийного производства МС-21 перенесли из-за санкций

Запуск серийного производства первых самолетов МС-21 перенесли на конец 2020 года, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Петербурге около 20 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

Около 20 школ Санкт-Петербурга в понедельник эвакуированы из-за сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по образованию.
Обновлено в 05:27
Культура

В Сети сообщили о смерти 29-летнего рэпера Саши Скула

В Сети сообщили о смерти 29-летнего рэпера Саши Скула (Тагира Маджулова).
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Происшествия

Суд снял арест со 142 тысяч рублей и машины Сергея Удальцова

Мосгорсуд отменил арест 142 тысяч руб. и автомобиля Opel, которые принадлежат координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.
Обновлено в 10:08
Спорт

Туктамышева примет участие в финале Кубка России по фигурному катанию

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Политика

В ЕС договорились об антироссийских санкциях

Страны Евросоюза договорились ввести новые индивидуальные санкции против России.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Часть жилого дома обрушилась на Урале

В Первоуральске произошло частичное обрушение стены и потолочного перекрытия между этажами в двухэтажном жилом доме, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей МЧС.
Обновлено в 08:48
Общество

Жители России увидят суперлуние 19 февраля

Жители России смогут наблюдать суперлуние во вторник, 19 февраля.
Обновлено в 04:58
Общество

Связанный с Ролдугиным фонд получил лицензию на продажу алкоголя

Образовательный фонд для одаренных детей «Талант и успех» 14 февраля получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, следует из данных базы СПАРК.
Обновлено в 08:02
Общество

Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло

Андрей Аршавин в сопровождении охраны отобрал дорогую иномарку у своей супруги Алисы, оставив ей только детское автокресло.
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Экономика

Минфин прогнозирует рост долга регионов в 1,3 раза к 2022 году

Государственный долг субъектов РФ и муниципалитетов на начало 2019 года составил 2,206 трлн руб. В Минфине сообщили, что к 1 января 2022 года он может увеличиться в 1,3 раза — до 2,907 трлн руб. Такие данные были представлены ведомством на заседании комитета по бюджету Госдумы в рамках обсуждения законопроекта о классификации регионам по уровням риска с учетом их долговой нагрузки.
Обновлено в 10:47
Футбол

«Зенит» намерен подписать контракт с полузащитником «Ромы», пишут СМИ

Санкт-петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере аргентинского футболиста Хавьера Пасторе, который выступает за итальянскую "Рому", сообщает Calciomercatoweb.
Обновлено в 10:20
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В центре Донецка произошла серия взрывов

В центре Донецка, недалеко от государственных учреждений самопровозглашённой Донецкой народной республики и отеля, где живут члены миссии ОБСЕ, произошло три взрыва.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Входящий в консультативный комитет Baring Vostok космонавт Леонов покинул Россию

Обновлено в 05:04
Политика

МИД России призвал ОБСЕ осудить блокировку проекта RT в Facebook

МИД России призвал международные структуры отреагировать на блокировку аккаунта одного из проектов телеканала RT в Facebook.
Обновлено в 10:31
Политика

Путин включил врио главы Петербурга Беглова в состав Совбеза

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации в понедельник.
Обновлено в 09:22
Происшествия

«Краснодарских стрелков» приговорили к 36 годам колонии на четверых

Обновлено в 11:11
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Глава СБУ обвинил ФСБ в поджогах храмов на Украине

Поджоги храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП, входит в РПЦ) организовывает ФСБ.
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Политика

Захарова назвала провокацией доставку США гумпомощи в Венесуэлу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает провокацией намерения США доставить 23 февраля гуманитарные грузы Венесуэле, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:28
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Кремль озвучил место оглашения послания Путина Федеральному собранию

«Опубликован список журналистов, аккредитованных для освещения ежегодного послания президента Федеральному собранию, которое состоится 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе», — говорится в сообщении.
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