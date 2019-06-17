Финансы
Официальный курс евро снизился на 59 копеекГазета.Ru 17 июня в 05:30
По последним данным, курс евро опустился до 72,1077 руб. Кроме того, курс доллара уменьшился на 11,39 коп. и составил 64,3187 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась до 67,8238 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ
Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:02
Интернет
В Android-версии Chrome появится режим «картинка в картинке»
Режим «картинка в картинке» (Picture-in-Picture) уже доступен для ПК-версии браузера Google Chrome, а также в некоторых приложениях для Android-устройств, таких как YouTube, VLC Player, Google Play Movies, Google Duo и Google Maps.
Обновлено в 05:40
Футбол
Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 07:14
Происшествия
На Украине возбудили дело об убийстве после смерти депутата Тымчука
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» после смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 07:49
Технологии
Медики из США научили умные колонки «слышать» сердечные приступы
Программисты и медицинские специалисты из США создали алгоритм, позволяющий любым умным колонкам следить за работой сердца их владельца во время сна и вызывать скорую помощь в том случае, если у них произошел сердечный приступ.
Обновлено в 07:36
Футбол
Столичный ЦСКА выкупил трансфер Влашича у «Эвертона»
Московский ЦСКА смог договориться с английским «Эвертоном» о выкупе трансфера полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 07:58
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено вчера в 08:50
Политика
МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины
В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
Политика
Песков заявил об огромном интересе россиян к «прямой линии» с Путиным
Интерес жителей России к «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным по-прежнему остается огромным.
Обновлено в 06:10
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Технологии
90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы
Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies.
Обновлено вчера в 20:16
Общество
Госдума поддержала в I чтении продление дачной амнистии до 2022 года
Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с королем Малайзии
Осенью прошлого года Оксана Воеводина стала женой малайзийского монарха Мухаммада V. Русская красавица и победительница конкурса «Мисс Москва» 2015 года также приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.
Обновлено в 07:00
Общество
Жители РФ заявили об излишней дороговизне выпускных балов
Большинство жителей России, окончивших школу более 15 лет назад заявили, что сейчас выпускные балы более роскошные и дорогостоящие (83%).
Обновлено в 03:38
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Общество
Пятерых противников свалки на Шиесе преследуют за неуважение к власти
Центр противодействия экстремизму (Центр «Э») инициировал пять административных дел о «неуважении к власти» в отношении противников строительства хранилища для мусора из Москвы на станции Шиес в Архангельской области.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в колонию недалеко от Москвы
Сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) рассказали об этапировании Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию в ближайшее время.
Обновлено вчера в 11:26
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В Ростове вынесли приговор офицеру спецназа, убившему жителя КБР
В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор майору, который обвинялся в убийстве 27-летнего жителя Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 08:06
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:06
Футбол
Леонид Слуцкий: «Одегард и Головин могут выйти на уровень Эриксена»
Надеюсь, что в ближайшие год-два подтвердит все выданные ему авансы не только на уровне "Витесса", но и на уровне большого европейского клуба.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 05:44
Футбол
ПСВ сыграет с «Базелем» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Голландский ПСВ встретится со швейцарским "Базелем" в рамках "пути представителей лиг" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 07:16