Финансы
Официальный курс евро снизился на 59 копеекГазета.Ru 05:30
По последним данным, курс евро опустился до 72,1077 руб. Кроме того, курс доллара уменьшился на 11,39 коп. и составил 64,3187 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась до 67,8238 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
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Пилоты сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 отстранены от полетов
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Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
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Экономика
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Порядка 690 миллиардов рублей потратят на развитие дорожной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа в рамках проекта национальной программы развития региона, заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
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ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам мая
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