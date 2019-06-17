Финансы

Официальный курс евро снизился на 59 копеекГазета.Ru 05:30

По последним данным, курс евро опустился до 72,1077 руб. Кроме того, курс доллара уменьшился на 11,39 коп. и составил 64,3187 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась до 67,8238 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
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Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 59

Банки.ру05:25

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 64,32 рубля

Московский Комсомолец06:06

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,11 рубля

РИА Новости05:45

Официальный курс евро снизился на 59 копеек

Газета.Ru05:30

Доллар и евро подешевели

Пенза-Пресс10:00

Официальный курс доллара США снизился на 11 коп., евро — на 59 коп

Urbc.Ru05:55

ЦБ РФ установил курс евро с 18 июня в размере 72,1077 руб

Финмаркет05:34
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Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
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Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
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Происшествия

Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии

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Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть денег

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«Огненную карусель» российских вертолётов засняли в Сирии

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В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
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Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
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Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
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Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд

Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
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Лесному хозяйству Пензенской области нанесен ущерб в 700 млн рублей

Ранее в Пензенской области уже вскрывались факты незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Пилоты сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 отстранены от полетов

Пилоты из экипажа сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100 пока отстранены от полетов из-за сильного стресса.
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В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
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Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

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Порядка 690 миллиардов рублей потратят на развитие дорожной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа в рамках проекта национальной программы развития региона, заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
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Экс-посол Михаил Бабич назначен замминистра экономического развития РФ

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Две женщины с кирпичом попытались ограбить магазин в Москве

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«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

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Россия обвинила США в подготовке ядерных испытаний

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Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
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Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
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Самолет ВВС США провел разведку у границ Калининградской области

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Мусульмане Свердловской области оскорбились словами депутата думы Екатеринбурга Александра Колесникова.
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