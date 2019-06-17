Финансы

Официальный курс евро снизился на 59 копеекГазета.Ru 05:30

По последним данным, курс евро опустился до 72,1077 руб. Кроме того, курс доллара уменьшился на 11,39 коп. и составил 64,3187 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась до 67,8238 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
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Центробанк понизил курс доллара на вторник до 64,32 рубля

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Официальный курс доллара слегка понижен, евро потерял больше

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ЦБ РФ установил курс евро с 18 июня в размере 72,1077 руб

Финмаркет05:34

Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 59

Банки.ру05:25

Официальный курс доллара США снизился на 11 коп., евро — на 59 коп

Urbc.Ru05:55

Официальный курс евро снизился на 59 копеек

Газета.Ru05:30

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,11 рубля

РИА Новости05:45
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
Происшествия

Двум активисткам Pussy Riot запретили въезд в Белоруссию

Обновлено в 05:40
Происшествия

МАК в отчете о сгоревшем Superjet указал на открытую в салоне дверь

В пассажирской кабине самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, отсутствовала задняя левая дверь пассажирской кабины, она сгорела, говорится в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета.
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Политика

Песков прокомментировал сообщения о возможной встрече Путина и Мэй

В понедельник в СМИ распространилась информация о том, что британская сторона рассматривает возможность проведения встречи премьер-министра страны Терезы Мэй и президента России Владимира Путина.
Обновлено в 07:25
Энергетика

Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Технологии

Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20
Музыка

Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассекретили имя сына

Скоро сыну Саши Савельевой и Кирилла Сафонова исполнится уже три месяца. Однако лишь на этой неделе супруги рассказали, как назвали малыша.
Обновлено в 06:47
Авто

Kia рассказала о новом кроссовере для России

Компания Kia опубликовала видеоролик, на котором показан новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено в 03:25
Футбол

Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд команды

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.
Обновлено вчера в 12:59
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Финансы

Размер госдолга Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.
Обновлено в 08:38
Здоровье

Медики напомнили об опасности для детей средств личной гигиены

Врачи из США напомнили об опасности средств персональной гигиены для детей.
Обновлено в 08:14
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Первая южнокорейская субмарина типа KSS-3 с ВНЭУ начала ходовые испытания

Южнокорейский концерн Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering приступил к ходовым испытаниям первой построенной в стране подводной лодки типа KSS-3 (SSK).
Обновлено в 08:30
Происшествия

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемую в поджоге католического храма

Полиция задержала женщину, подозреваемую в поджоге утром 17 июня католической церкви Во имя посещения Пресвятой девой Марией Елизаветы в Петербурге.
Обновлено в 08:29
Политика

Свердловские мусульмане требуют объяснений от депутата Колесникова

Мусульмане Свердловской области оскорбились словами депутата думы Екатеринбурга Александра Колесникова.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Голунов оценил реакцию общественности на его задержание

Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Общество

В Таиланде задержан итальянец, выдававший себя за Джорджа Клуни

Обновлено в 06:00
Происшествия

Российский турист утонул в Таиланде

Обновлено в 03:53
Политика

Орешкин отреагировал на назначение Бабича своим заместителем

Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал новость о назначении своим заместителем бывшего российского посла в Белоруссии Михаила Бабича.
Обновлено в 08:35
Общество

В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»

Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «Светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше

Обновлено в 03:06
Общество

При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»

В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Политика

Путин поручил ввести с 2021 года электронные визы для иностранцев

Российский лидер Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также главам ФСБ, МИД и МВД ввести единые электронные однократные визы для въезда иностранцев в Российскую Федерацию с 1 января 2021 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:34
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество

«Магнит» начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки

В пресс-службе отметили, что каждый пандомат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2 л. «Магнит» - второй по объему выручки российский ритейлер.
Обновлено в 07:10
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 04:35
Политика

Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с государственными визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые совершит государственный визит в Северную Корею. Об этом сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:35
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