Финансы
Официальный курс евро снизился на 59 копеекГазета.Ru 05:30
По последним данным, курс евро опустился до 72,1077 руб. Кроме того, курс доллара уменьшился на 11,39 коп. и составил 64,3187 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась до 67,8238 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:04, Вашингтон
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
Обновлено в 04:42
Происшествия
Полпред президента взял под контроль ситуацию в Чемодановке
Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял ситуацию в селе Чемодановка Пензенской области под личный контроль, сообщает его пресс-служба.
Обновлено в 05:18
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 05:42
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Политика
New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене
Газета New York Times в ответ на обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене заявила, что такие заявления в адрес СМИ опасны, а правительство ознакомилось с текстом статьи до публикации.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Голунов оценил реакцию общественности на его задержание
Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Политика
Путин поручил ввести электронные визы для иностранцев
Президент РФ Владимир Путин подписал поручение председателю правительства, главам МИД, МВД и ФСБ ввести с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию.
Обновлено в 05:52
Общество
В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности
Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруд РФ.
Обновлено в 03:10
Общество
Худшие наряды церемонии закрытия «Кинотавра»
16 июня в Сочи прошла церемония закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Российский турист утонул в Таиланде
Обновлено в 03:53
Происшествия
Москвичу вернули забытый в метро пакет с деньгами
Москвичу вернули забытый в метро на станции "Октябрьская" пакет с деньгами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Экономика
Банк России предсказал ускорение роста ВВП России во втором полугодии
Рост ВВП России ускорится во втором полугодии в соответствии с базовым прогнозом Банка России, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин.
Обновлено в 05:42
Политика
ЕС выразил обеспокоенность ситуацией в Черном море
Главы МИД 28 стран Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Черноморском регионе и подтвердили политику непризнания Крыма частью России.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Как пройдет крещение сына Меган Маркл и принца Гарри
Учитывая, что Меган Маркл и принц Гарри со времен своей женитьбы не раз пытались нарушить правила, принятые в королевской семье, поклонники четы были уверены, что церемония крещения маленького Арчи пройдет не совсем традиционно.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Эксперты не подготовили исследование по делу «Седьмой студии» в срок
Эксперты не успели в срок закончить исследование по делу «Седьмой студии», в рамках которого театрального режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 05:21
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение
Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, в Казахстан его не перевозили.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Политика
Во французском Ле Бурже открывается международный авиасалон
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
Сотня самолетов и вертолетов примет участие в учениях на юге России
Авиация и противовоздушная оборона юга страны будут участвовать в пятидневных учениях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Названы пять эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье
Эксперты назвали пять эмоций, подверженность которым может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает МедикФорум.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Экс-главу НИИТО Садового приговорили к трем годам колонии
Садовой, возглавлявший НИИТО с 2006 по 2018 год, обвинялся по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».
Обновлено в 01:39
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Офицера бельгийской разведки уволили из-за подозрения в шпионаже на РФ
В Бельгии офицера уволили в связи с подозрением в якобы имевшем место шпионаже в пользу России, однако доказательств этому никто не привел.
Обновлено в 04:28
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено вчера в 06:54
Шоу-бизнес
61-летняя Александра Яковлева похудела на 20 килограммов
Обновлено в 03:23