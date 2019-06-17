Официальный курс евро снизился на 59 копеекГазета.Ru 05:30

По последним данным, курс евро опустился до 72,1077 руб. Кроме того, курс доллара уменьшился на 11,39 коп. и составил 64,3187 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась до 67,8238 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".

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