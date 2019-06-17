Финансы
Официальный курс евро снизился на 59 копеекГазета.Ru 05:30
По последним данным, курс евро опустился до 72,1077 руб. Кроме того, курс доллара уменьшился на 11,39 коп. и составил 64,3187 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась до 67,8238 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:39, Вашингтон
Футбол
«Реал» презентует Родриго 18 июня
"Реал" объявил, что презентация 18-летнего полузащитника Родриго намечена на час дня 18 июня.
Обновлено в 07:01
Общество
После масштабного ливня в Волгограде мэрия решила почистить ливневки
К утру 17 июня представители администрации Волгограда сообщили, что коммунальщики расчищали последствия вечернего и ночного ливня, в том числе и у "Волгоград Арены" на протяжении ночи и успели сделать это до того, как город встал в утренних пробках.
Обновлено в 03:30
Политика
Песков опроверг возможность встречи Путина с Мэй на G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможность проведения на саммите G20 в Японии встречи главы государства Владимира Путина с британским премьером Терезой Мэй, уходящей в отставку.
Обновлено в 06:34
Экономика
Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России
В результате в России может появиться карта плодородия земель, что в несколько раз повысит эффективность сельского хозяйства, отмечают авторы инициативы из «Опоры России».
Обновлено в 02:18
Религия
Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года
Обновлено в 05:38
Политика
Иран может превысить уровень обогащения урана за два дня
Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67 %, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней, сообщил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
Обновлено в 05:27
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба на Ракитича и Коутиньо
«Манчестер Юнайтед» рассматривает полузащитников «Барселоны» Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо в качестве возможного усиления команды в летнее межсезонье.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Музыка
Лобода прокомментировала скандал с Лазаревым на Муз-ТВ
Напомним, недавно СМИ писали, что Лобода отписалась от Лазарева в социальной сети Instagram именно после того, когда произошел конфликт на премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 16:55
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Политика
Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну
Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.
Обновлено в 05:16
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Шесть машин столкнулись на месте смертельного ДТП на Ставрополье
Массовая авария произошла на ставропольской трассе: шесть машин столкнулись на месте, где за шесть часов до этого в ДТП погибли два человека, еще 10 получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 04:35
Культура
Актер Александр Калягин госпитализирован в Москве
Обновлено в 04:51
Происшествия
В саратовском ТЮЗе Юрий Ошеров упал в оркестровую яму
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в Облспасе, в Саратовском театре юного зрителя произошел несчастный случай, где при падении в оркестровую яму пострадал художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Ошеров.
Обновлено в 06:29
Кино
Вышел трейлер фильма «Текст» по роману Глуховского
Обновлено в 06:08
Политика
Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Политика
Юнкер: Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией
Европейский Союз работает над новыми отношениями с Россией.
Обновлено в 06:40
Энергетика
В России вновь подорожал бензин
Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.
Обновлено в 07:08
Политика
Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию
В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
Обновлено в 06:50
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкорамки
Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.
Обновлено в 06:20
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
Обновлено в 07:19
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 04:35
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем
Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
Обновлено в 06:53
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено вчера в 14:10