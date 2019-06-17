Финансы

Официальный курс евро снизился на 59 копеекГазета.Ru 05:30

По последним данным, курс евро опустился до 72,1077 руб. Кроме того, курс доллара уменьшился на 11,39 коп. и составил 64,3187 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась до 67,8238 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
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Центробанк понизил курс доллара на вторник до 64,32 рубля

Московский Комсомолец06:06

ЦБ РФ установил курс евро с 18 июня в размере 72,1077 руб

Финмаркет05:34

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,11 рубля

РИА Новости05:45

Официальный курс евро снизился на 59 копеек

Газета.Ru05:30

Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 59

Банки.ру05:25

Официальный курс доллара США снизился на 11 коп., евро — на 59 коп

Urbc.Ru05:55

Официальный курс доллара слегка понижен, евро потерял больше

Росбалт05:51
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Футбол

«Реал» презентует Родриго 18 июня

"Реал" объявил, что презентация 18-летнего полузащитника Родриго намечена на час дня 18 июня.
Обновлено в 07:01
Общество

После масштабного ливня в Волгограде мэрия решила почистить ливневки

К утру 17 июня представители администрации Волгограда сообщили, что коммунальщики расчищали последствия вечернего и ночного ливня, в том числе и у "Волгоград Арены" на протяжении ночи и успели сделать это до того, как город встал в утренних пробках.
Обновлено в 03:30
Политика

Песков опроверг возможность встречи Путина с Мэй на G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможность проведения на саммите G20 в Японии встречи главы государства Владимира Путина с британским премьером Терезой Мэй, уходящей в отставку.
Обновлено в 06:34
Экономика

Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России

В результате в России может появиться карта плодородия земель, что в несколько раз повысит эффективность сельского хозяйства, отмечают авторы инициативы из «Опоры России».
Обновлено в 02:18
Религия

Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

Обновлено в 05:38
Политика

Иран может превысить уровень обогащения урана за два дня

Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67 %, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней, сообщил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
Обновлено в 05:27
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба на Ракитича и Коутиньо

«Манчестер Юнайтед» рассматривает полузащитников «Барселоны» Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо в качестве возможного усиления команды в летнее межсезонье.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Музыка

Лобода прокомментировала скандал с Лазаревым на Муз-ТВ

Напомним, недавно СМИ писали, что Лобода отписалась от Лазарева в социальной сети Instagram именно после того, когда произошел конфликт на премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 16:55
Общество

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»

В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Политика

Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну

Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.
Обновлено в 05:16
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Экономика

Китайская компания присвоила несколько российских торговых марок

Обновлено в 01:51
Происшествия

Шесть машин столкнулись на месте смертельного ДТП на Ставрополье

Массовая авария произошла на ставропольской трассе: шесть машин столкнулись на месте, где за шесть часов до этого в ДТП погибли два человека, еще 10 получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 04:35
Культура

Актер Александр Калягин госпитализирован в Москве

Обновлено в 04:51
Происшествия

В саратовском ТЮЗе Юрий Ошеров упал в оркестровую яму

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в Облспасе, в Саратовском театре юного зрителя произошел несчастный случай, где при падении в оркестровую яму пострадал художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Ошеров.
Обновлено в 06:29
Кино

Вышел трейлер фильма «Текст» по роману Глуховского

Обновлено в 06:08
Политика

Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина

В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Политика

Юнкер: Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией

Европейский Союз работает над новыми отношениями с Россией.
Обновлено в 06:40
Энергетика

В России вновь подорожал бензин

Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.
Обновлено в 07:08
Политика

Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию

В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
Обновлено в 06:50
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.
Обновлено в 06:20
Общество

Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

Обновлено в 07:19
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 04:35
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем

Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
Обновлено в 06:53
Политика

Президент Германии оценил отношения ЕС и России

Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено вчера в 14:10
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