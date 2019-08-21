Финансы

Официальный курс доллара на четверг снизился до 66,26 рубляПРАЙМ вчера в 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5192 рубля.
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Банк России резко опустил официальные курсы доллара и евро

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ЦБ заявил о падении доллара и евро к рублю 22 августа

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Говорит Москвавчера в 06:37

Официальный курс евро снизился на 48 копеек

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Банк России понизил курс доллара до 66,26 рубля

ТАССвчера в 07:02

Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 66,78 рубля

Московский Комсомолец20 августа в 21:00

Рубль снова рухнул

Deita.ru20 августа в 17:45
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Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
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Политика

Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Общество

Центробанк получил права блокировать сайты мошенников без суда

Блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций Центробанк сможет без суда уже осенью.
Обновлено вчера в 17:56
Общество

Вышел новый роман Виктора Пелевина

Обновлено вчера в 15:14
Кино

Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова

Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.
Обновлено 20 августа в 15:00
Технологии

Систему электронного голосования в Москве взломать не удалось

Пока никому не удалось взломать подготовленную для электронного голосования систему, но французский криптограф Пьеррик Годри смог указать на слабое место и может получить вознаграждение, пишет во вторник «Вечерняя Москва».
Обновлено 20 августа в 05:05
Происшествия

Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве

Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено вчера в 13:24
Кино

Вышел трейлер драмы о сексуальных домогательствах в Fox News

Вплоть до июля 2016 года Эйлс занимал пост главы Fox News и Fox Television Stations, но впоследствии был вынужден покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 11:54
Гаджеты

Вдвое дешевле. Nokia обещает дешевый 5G-смартфон

В свежем интервью Digital Trends директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) пообещал, что уже в следующем году в США будет выпущен куда более доступный Nokia 5G, который будет стоить примерно вдвое меньше существующих 5G-смартфонов.
Обновлено в 00:43
Экономика

Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд

За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 09:54
Общество

Умер академик РАН Сергей Федотов

«После тяжёлой болезни в ночь на 20 августа 2019 года в Москве на 89 году жизни скончался академик РАН Сергей Александрович Федотов», — сообщили в институте.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане

Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Музыка

Игорь Крутой рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле

Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал слова Лайме Вайкуле о конфликте с ним.
Обновлено в 01:07
Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Общество

Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников

Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).
Обновлено в 01:43
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Обновлено 20 августа в 20:16
Армия и оружие

Сирийская армия замкнула «котёл» на юге провинции Идлиб

Правительственные войска Сирии сегодня соединили линии фронта на юге провинции Идлиб в районе посёлка аль-Тамана и, таким образом, сформировали "котёл" на юге провинции Идлиб с городами Хан-Шейхун, Кафр-Зита, Латамина и Морек.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге

Человек, который находился в каюте теплохода "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге, где в четверг утром произошел пожар, погиб, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Обновлено в 01:01
Энергетика

Газпрому на 40% увеличили квоту продаж газа через биржу

Правительство РФ на 40% увеличило Газпрому квоту продаж газа через биржу.
Обновлено в 01:20
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 08:13
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»

По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Наука

На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет

Подводные исследователи из Морского археологического фонда (Maritime Archaeological Trust) обнаружили у побережья Великобритании объект, который оказался древнейшей известной науке верфью для строительства кораблей.
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню для сына Арчи

Сообщается, что королевской чете пришлось нанимать уже третью няню, поскольку первая была уволена за "непрофессионализм", а вторая работает в семье только в ночное время.
Обновлено вчера в 04:38
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Саратове

По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Здоровье

Роспотребнадзор назвал особо опасные для туристов инфекции

Роспотребнадзор предупредил российских туристов, которые всё чаще стали посещать экзотические страны (Индию, Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Конго и др.) об особо опасных инфекциях, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 01:08
Футбол

Матвеев: игра с «Олимпиакосом» была равной

Игра была равной, но „Олимпиакос“ забил свои моменты. Из-за травмы Кабеллы стало сложно комбинировать на чужой половине поля.
Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии

Ольга Шукшина связалась с лечащим врачом мамы, который срочно велел госпитализировать свою пациентку: — Утром позвонила лечащему врачу мамы Владимиру Александровичу, он считает, что у нее не сердечный приступ, а нарушение мозгового кровообращения.
Обновлено вчера в 07:10
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