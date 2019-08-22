Финансы
Официальный курс евро снизился на 48 копеекРИА Новости вчера в 06:38
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 47,77 копейки - до 73,4989 рубля, курс доллара уменьшился на 52,1 копейки - до 66,263 рубля, следует из данных Банка России.
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Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Футбол
Григорий Иванов назвал годовой бюджет «Урала»
Президент "Урала" Григорий Иванов назвал годовой бюджет екатеринбуржцев.
Обновлено в 14:41
Происшествия
В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом
Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям.
Обновлено в 12:04
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:10
Здоровье
В России появились опасные комары из Египта и Юго-Восточной Азии
О риске для жителей России заразиться смертельными тропическими болезнями написала 23 августа газета «Известия».
Обновлено в 20:35
Армия и оружие
Россия обвинила США в провоцировании начала гонки вооружений
Мир оказался на грани неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США.
Обновлено в 15:31
Происшествия
ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек
С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 13:56
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика
Зеленский поблагодарил Трюдо за позицию по возвращению России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором поблагодарил его за то, что тот по-прежнему возражает против возвращения России в G8.
Обновлено в 12:43
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Песков назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Планы президента США Дональда Трампа насчет датского острова Песков назвал «международным шопингом».
Обновлено в 09:51
Гаджеты
Планшеты не грузятся: за год их продажи в России упали на четверть
Популярность планшетов в России снижается: в первой половине 2019-го их продажи в штуках сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
После расставания с мужем Лолита перестала готовить
Не считая душевных переживаний и терзаний, расставание со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, похоже, пошло Лолите Милявской на пользу.
Обновлено в 05:37
Политика
Макрон назвал международным кризисом пожары в Амазонии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.
Обновлено в 18:54
Происшествия
Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
В киевском аэропорту "Борисполь" задержали направлявшихся через Украину из Турции в Армению граждан Ирана без документов.
Обновлено в 17:34
Авто
СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси
Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:06
Хоккей
«Ак Барс» одолел «Локомотив» на Кубке ЛЖД
У ярославского клуба точными бросками отличились Антон Ландер (8) и Степан Санников (30).
Обновлено в 15:05
Политика
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия Владимира Путина в выписке из Росреестра, о чем сообщалось в СМИ, но допускает, что это могло быть сделано в интересах безопасности главы государства.
Обновлено в 09:20
Космос
Робота «Федора» отправили на орбиту
Благодарю, товарищ Генеральный! https: / / t.co / D3mcZAsyGq — FEDOR (@ FEDOR37516789) August 22, 2019 Российский андроидный робот FEDOR с позывным Skybot-F850 предназначен для ремонта внутри станции и в открытом космосе.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
В Кремле приветствуют освобождение сирийского Хан-Шейхуна от боевиков
В Москве приветствуют освобождение от террористов сирийского города Хан-Шейхун.
Обновлено в 09:41
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Пятилетняя девочка три дня провела в лесу и выжила
Обновлено в 00:50
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент России Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти».
Обновлено вчера в 14:40
Наука
Обнаружен микроорганизм, разлагающий нефть на углекислый газ и метан
Обновлено 20 августа в 18:17
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Наука
«Ясли» тропических муравьев оказались чище человеческих детских садов
В жилых помещениях будет меньше патогенов, а меньше всего микроорганизмов будет встречаться в «яслях» — комнатах, где муравьи держат яйца и личинок.
Обновлено в 02:14