Финансы

Официальный курс евро снизился на 48 копеекРИА Новости вчера в 06:38

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 47,77 копейки - до 73,4989 рубля, курс доллара уменьшился на 52,1 копейки - до 66,263 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальные курсы ЦБ России на 23.08.19

Коммерсантъ19:12

Центробанк: доллар и евро подешевеет в пятницу

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Банк России понизил курс доллара на четверг до 66,26 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:37

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Банк России на 23 августа понизил курс евро к рублю почти на 67 копеек до 72.8312 руб., курс доллара США - более чем на 64 копейки до 65.6196 руб

АК&М06:08

Официальные курсы доллара и евро существенно понижены

Росбалт06:24
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
Экономика

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
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Григорий Иванов назвал годовой бюджет «Урала»

Президент "Урала" Григорий Иванов назвал годовой бюджет екатеринбуржцев.
Обновлено в 14:41
Происшествия

В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом

Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям.
Обновлено в 12:04
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
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Умер заслуженный артист России Виктор Власов

Обновлено в 15:10
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Посольство РФ в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу

Обновлено в 16:26
Здоровье

В России появились опасные комары из Египта и Юго-Восточной Азии

О риске для жителей России заразиться смертельными тропическими болезнями написала 23 августа газета «Известия».
Обновлено в 20:35
Армия и оружие

Россия обвинила США в провоцировании начала гонки вооружений

Мир оказался на грани неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США.
Обновлено в 15:31
Происшествия

ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек

С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 13:56
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика

Зеленский поблагодарил Трюдо за позицию по возвращению России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором поблагодарил его за то, что тот по-прежнему возражает против возвращения России в G8.
Обновлено в 12:43
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
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Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Политика

Песков назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»

Планы президента США Дональда Трампа насчет датского острова Песков назвал «международным шопингом».
Обновлено в 09:51
Гаджеты

Планшеты не грузятся: за год их продажи в России упали на четверть

Популярность планшетов в России снижается: в первой половине 2019-го их продажи в штуках сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

После расставания с мужем Лолита перестала готовить

Не считая душевных переживаний и терзаний, расставание со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, похоже, пошло Лолите Милявской на пользу.
Обновлено в 05:37
Политика

Макрон назвал международным кризисом пожары в Амазонии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.
Обновлено в 18:54
Происшествия

Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта

В киевском аэропорту "Борисполь" задержали направлявшихся через Украину из Турции в Армению граждан Ирана без документов.
Обновлено в 17:34
Авто

СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси

Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:06
Хоккей

«Ак Барс» одолел «Локомотив» на Кубке ЛЖД

У ярославского клуба точными бросками отличились Антон Ландер (8) и Степан Санников (30).
Обновлено в 15:05
Политика

Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия Владимира Путина в выписке из Росреестра, о чем сообщалось в СМИ, но допускает, что это могло быть сделано в интересах безопасности главы государства.
Обновлено в 09:20
Космос

Робота «Федора» отправили на орбиту

Благодарю, товарищ Генеральный! https: / / t.co / D3mcZAsyGq — FEDOR (@ FEDOR37516789) August 22, 2019 Российский андроидный робот FEDOR с позывным Skybot-F850 предназначен для ремонта внутри станции и в открытом космосе.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

В Кремле приветствуют освобождение сирийского Хан-Шейхуна от боевиков

В Москве приветствуют освобождение от террористов сирийского города Хан-Шейхун.
Обновлено в 09:41
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
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Пятилетняя девочка три дня провела в лесу и выжила

Обновлено в 00:50
Энергетика

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Президент России Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти».
Обновлено вчера в 14:40
Наука

Обнаружен микроорганизм, разлагающий нефть на углекислый газ и метан

Обновлено 20 августа в 18:17
Политика

Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Наука

«Ясли» тропических муравьев оказались чище человеческих детских садов

В жилых помещениях будет меньше патогенов, а меньше всего микроорганизмов будет встречаться в «яслях» — комнатах, где муравьи держат яйца и личинок.
Обновлено в 02:14
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