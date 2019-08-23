Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 47,77 копейки - до 73,4989 рубля, курс доллара уменьшился на 52,1 копейки - до 66,263 рубля, следует из данных Банка России.

Армия и оружие Россия опасается неконтролируемой гонки вооружений после разрыва ДРСМД Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была «выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями».

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Общество Роструд напомнил о следующих длинных выходных В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.

Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Кино С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».

Здоровье Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.

Гаджеты Google рассказал о новой версии Android Компания Google объявила, что решила отказаться от названий десертов в названиях новых версий Android.

Армия и оружие Российская «Армата» оказалась небоеспособной До конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает «Военно-промышленный курьер».

Гаджеты Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Армия и оружие В Челябинской области появился самолет-разведчик Как сообщили в пресс-службе ЦВО, самолет может развивать сверхзвуковую скорость на предельно малых высотах.

Политика Россия начала переговоры о производстве в Индии ракетных двигателей Россия и Индия ведут переговоры о локализации производства ракетных двигателей, рассказал в интервью РБК гендиректор Научно-производственного предприятия «Энергомаш» Игорь Арбузов.

Политика Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8 Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.

Общество Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.

Происшествия При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.

Армия и оружие Нетаньяху развязал руки военным для противодействия Ирану Приказ военным делать все необходимое для противостояния Ирану отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Политика Кличко рассказал об особом статусе Севастополя На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Происшествия В Петербурге ликвидировали открытое горение в складском здании Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в складском здании в Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.

Здоровье Минздраву Крыма запретили судиться из-за запрещённых в РФ лекарств Министерство здравоохранения Крыма не должно вести судебные тяжбы с жителями полуострова, которые требуют обеспечить их лекарствами, не зарегистрированными в России.

Происшествия В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Политика США отозвали свое предложение Турции о продаже комплексов Patriot США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot вместо российских зенитно-ракетных комплексов С-400.