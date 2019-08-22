Финансы
Официальный курс евро снизился на 48 копеекРИА Новости 21 августа в 06:38
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 47,77 копейки - до 73,4989 рубля, курс доллара уменьшился на 52,1 копейки - до 66,263 рубля, следует из данных Банка России.
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Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты
Google рассказал о новой версии Android
Компания Google объявила, что решила отказаться от названий десертов в названиях новых версий Android.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 03:36
Общество
Российские регионы поставили под сомнение исполнение майских указов
Большинство российских регионов, попавших под действие майских указов от 2012 года, не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне целевых значений в первой половине 2019 года.
Обновлено в 03:08
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 01:49
Кино
Торжественное открытие девятого «Края света» с SakhalinMedia
Традиционная красная дорожка и торжественная церемония страта фестиваля пройду на территории Чехов-центра, сообщает ИА SakhalinMedia.
Обновлено в 02:30
Политика
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Обновлено в 03:40
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
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Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
На Торфяновке у финского контрабандиста изъяли 370 пачек сигарет
Сотрудники таможни изъяли 370 пачек сигарет марки «LM». 7400 сигарет таможенники признали товаром не для личного пользования.
Обновлено вчера в 08:16
Общество
В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры
Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.
Обновлено в 03:36
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено вчера в 11:56
Транспорт
Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года
Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.
Обновлено в 01:31
Единоборства
Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
Пьяный водитель протаранил машину ДПС в Москве
Обновлено в 03:11
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Обновлено в 01:58
Общество
Россияне дали оценку четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян поддерживает идею введения четырехдневной рабочей недели, противоположного мнения придерживается меньше трети.
Обновлено в 03:47
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить
Найденная в Нижегородской области пятилетняя девочка, рассказала, как бродила три дня по лесу.
Обновлено в 04:13
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В давке на рэп-концерте в столице Алжира погибли пять человек
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие
В Йемене сообщили о попытке захвата города Атак войсками ОАЭ
Признанное международным сообществом правительство Йемена обвинило военных ОАЭ в попытке захвата административного центра южной провинции Шабва - города Атак.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Нетаньяху развязал руки военным для противодействия Ирану
Приказ военным делать все необходимое для противостояния Ирану отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 04:13
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре задержаны в Сочи
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой погиб мужчина, задержаны правоохранительными органами в Сочи.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе прошедшего накануне заседания Совета Безопасности ООН заявил об угрозе разрыва еще одного важного соглашения в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 01:50
Политика
Росгвардия захотела брать земли и объекты для своих нужд
Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач.
Обновлено в 04:38