Финансы
Официальный курс евро снизился на 48 копеекРИА Новости 21 августа в 06:38
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 47,77 копейки - до 73,4989 рубля, курс доллара уменьшился на 52,1 копейки - до 66,263 рубля, следует из данных Банка России.
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 21 августа понизился на 0.07%
АК&М21 августа в 03:09
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Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Обновлено вчера в 20:50
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях
Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Транспорт
Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту откроют по графику
Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года.
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Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Артист ушел из жизни в возрасте 65 лет.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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Политика
Ученые требуют прекратить преследование участников протестов
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Экономика
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Обновлено вчера в 17:03
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8
Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате
Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено 21 августа в 20:40
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Гаджеты
В 2020 году Китай захватит до 70 % глобального рынка смартфонов с 5G
По мнению тайваньской компании MediaTek, занимающейся разработкой полупроводниковой продукции, в 2020 году рынок Поднебесной составит до 70 % мировых продаж смартфонов с поддержкой 5G.
Обновлено в 01:02
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний
В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.
Обновлено вчера в 14:19
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным
Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено вчера в 06:24
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Кличко порассуждал об особом статусе Севастополя и Киева
Мэр Киева Виталий Кличко порассуждал о городах Украины с особым статусом, к которым он причислил и Севастополь.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком
В Кемеровской области три человека погибли, несовершеннолетний ребенок получил травмы в результате аварии с участием иномарки и дорожного катка, сообщает региональное управление МВД России.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Трех полицейских обвинили в изнасиловании проститутки в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Суд не продлил арест счетов Абызова
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Энергетика
Цены на нефть снижаются в четверг
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $60,1 за баррель, что на $0,2 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено вчера в 01:31
Политика
Беспокойство Путина оправданно: красивые доклады не заменят врачей
Беспокойство президента России Владимира Путин «о провальной ситуации» в первичном звене здравоохранения вполне оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Путина о российском здравоохранении.
Обновлено 21 августа в 07:16
Армия и оружие
Стало известно о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 20:59