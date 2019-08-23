Финансы

Официальный курс евро снизился на 48 копеекРИА Новости 21 августа в 06:38

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 47,77 копейки - до 73,4989 рубля, курс доллара уменьшился на 52,1 копейки - до 66,263 рубля, следует из данных Банка России.
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Банк России понизил курс доллара на пятницу до 65,62 рубля

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Официальный курс доллара США снизился на 64 коп., евро — на 67 коп

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Центробанк: доллар и евро подешевеет в пятницу

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ЦБ установил официальный курс евро на уровне ниже 73 руб

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ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,8312 руб

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Банк России на 23 августа понизил курс евро к рублю почти на 67 копеек до 72.8312 руб., курс доллара США - более чем на 64 копейки до 65.6196 руб

АК&Мвчера в 06:08
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Культура

Крым с культурной миссией посетит делегация из Италии

Крым с культурной миссией намерена посетить делегация представителей из Италии.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Гаджеты

Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone

Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:05
Культура

Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Обновлено вчера в 15:20
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Здоровье

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Обновлено вчера в 16:23
Экономика

Эксперты рассказали о росте числа молодых ипотечников

Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Путин встретится с главами угледобывающих регионов России

Сегодня, 22 августа, президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями угледобывающих регионов России.
Обновлено вчера в 00:37
Армия и оружие

Палестинец попытался закидать гранатами израильских военных на границе Газы

Вооруженный палестинец в ночь на пятницу атаковал израильских военных на границе сектора Газа и был ранен ответным огнем, сообщили армия и медики.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Потерявшуюся в лесу девочку нашли там, где до этого уже искали

Обновлено вчера в 05:56
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

G7 обсудит возможность возвращения России в объединение

Во время мероприятия президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Общество

Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов

Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.
Обновлено в 00:00
Политика

США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot

Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами

После массовой драки среди жителей кемеровского Подгорного, в село прибыли ОМОНовцы для контроля над ситуацией.
Обновлено вчера в 05:14
Футбол

Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена

Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено вчера в 13:47
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

Международные резервы РФ на 16 августа 2019 года составили $528,4 млрд, что на $1,3 млрд (на 0,2%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено вчера в 09:21
Наука

Глубоко под океаном был идентифицирован огромный резервуар метана

Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие

Появились сообщения о получении США танка Т-90

США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено 21 августа в 10:12
Происшествия

Китайский мальчик заработал косоглазие из-за смартфона

У девятилетнего жителя китайского города Хэфэй развилось косоглазие от чрезмерного увлечения играми на смартфоне.
Обновлено вчера в 12:45
Интернет

Россиянам разослали опасный вирус под видом данных об отпуске

Вирус AgentTesla способен отслеживать и собирать информацию жертвы, которую он вводит через клавиатуру, а также снимать скриншоты и извлекать данные учетных записей к программам.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

В Петербурге горит склад на площади 4000 квадратных метров

В МЧС заявили, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание на складе. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.
Обновлено вчера в 09:49
Политика

В Британии снимают сериал о Путине

Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.
Обновлено вчера в 10:39
Политика

Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя

Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине "особым статусом", заявил мэр столицы страны Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

«Ъ»: обмен 60 заключенными между РФ и Украиной может пройти в августе

На родину могут вернуться украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе Более 60 россиян и украинцев, находящихся под стражей, могут вернуться на родину уже в августе, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:03
Политика

В Госдепе назвали причину «нарушения» Россией ДРСМД

Госдепартамент США заявил, что нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) связано с опасениями РФ за свои границы.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

ВВС: С пациентами, зараженными радиацией после взрыва под Северодвинском, контактировали 90 человек

Ранее медики на условиях анонимности рассказали изданиям The Moscow Times, "Медуза" и "Новая газета", что персонал не предупредили об угрозе заражения радиацией.
Обновлено вчера в 14:01
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