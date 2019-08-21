Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евроRostov gazeta 21 августа в 10:29

По сообщению RT, после первый минуты торгов курс доллара упал на 20 копеек – до 66,37 руб, а курс евро на 27 копеек – до 73,60 руб. Эксперты отмечают, что такой старт в пользу российской валюты связан со снижением объема запасов нефти США.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

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Общество

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Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Флаги России подняли над Донецком

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Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
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