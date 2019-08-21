Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евроRostov gazeta 21 августа в 10:29
По сообщению RT, после первый минуты торгов курс доллара упал на 20 копеек – до 66,37 руб, а курс евро на 27 копеек – до 73,60 руб. Эксперты отмечают, что такой старт в пользу российской валюты связан со снижением объема запасов нефти США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Происшествия
После массовой драки с цыганами в кузбасское село ввели Росгвардию
Обновлено вчера в 04:09
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Пять человек погибли в давке на концерте известного рэпера в Алжире
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк после сообщений об онкологическом заболевании отменила спектакли в театре и не появляется на светских мероприятиях.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол
Тренер «Арсенала» посоветовал Мустафи и Эльнени покинуть клуб
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери посоветовал немецкому защитнику Шкодрану Мустафи и египетскому полузащитнику Мохамеду Эльнени найти себе новые футбольные клубы.
Обновлено в 01:45
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Общество
На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин
Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях
Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Гаджеты
Россияне стали меньше покупать планшеты
Жители России постепенно теряют интерес к покупке и использованию планшетов. Об этом говорят последние данные статистики.
Обновлено в 01:56
Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Армия и оружие
США заявили о создании ракет для противодействия России и Китаю
Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что стране нужны ракетные испытания, чтобы противостоять России и Китаю, пишет «МК».
Обновлено вчера в 17:27
Авто
Opel выпустил первый в мире раллийный электрокар
Автомобиль уже анонсирован на первое для себя соревнование. Это будет кубок Opel Rally Cup в Германии.
Обновлено вчера в 18:19
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля.
Обновлено в 02:03
Политика
Флаги России подняли над Донецком
Российские флаги подняли 22 августа в Донецке вместо флагов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре
Обновлено вчера в 18:56
Экономика
ПИК может застроить участки у Головинского кладбища на севере Москвы
ГК ПИК Сергея Гордеева хочет застроить промзону на Кронштадтском бульваре вблизи Головинского кладбища, у метро "Водный стадион" на севере Москвы, написала газета "Коммерсант".
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Транспорт
Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года
Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.
Обновлено в 01:31
Футбол
Рабьо рассказал о влиянии на него Роналду
Рабьо является воспитанником «ПСЖ», этим летом он покинул клуб на правах свободного агента. «Ювентусу» 24-летний хавбек достался бесплатно.
Обновлено в 01:28
Футбол
Олег Кононов: «Игра была равна»
Главный тренер «Спартака» был немногословен на пресс-конференции после поражения от «Браги» (0:1) в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком
В Кемеровской области три человека погибли, несовершеннолетний ребенок получил травмы в результате аварии с участием иномарки и дорожного катка, сообщает региональное управление МВД России.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате
Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено 21 августа в 20:40