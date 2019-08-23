Финансы

Официальный курс евро снизился на 48 копеекРИА Новости 21 августа в 06:38

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 47,77 копейки - до 73,4989 рубля, курс доллара уменьшился на 52,1 копейки - до 66,263 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Банк России понизил курс доллара на выходные до 65,60 рубля

Московский Комсомолец18:06

ЦБ РФ установил курс евро с 24 августа в размере 72,6243 руб

Финмаркет05:54

Официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился до 65,60 рубля

ПРАЙМ06:13

В ЦБ назвали официальный курс валют на выходные

Свободная Пресса06:13

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 21 копейку

РИА Новости05:57

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 24 августа в размере 72.6243 руб. против 72.8312 руб. на 23 августа

АК&М05:55

ЦБ РФ определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

Обновлено в 07:22
Кино

Названа дата выхода первого трейлера шоу «Мандалорец» по «Звездным войнам»

Стало известно, когда фанаты «Звездных войн» смогут увидеть первый трейлер предстоящего сериала «Мандалорец».
Обновлено вчера в 07:29
Шоу-бизнес

Егор Крид улетел в Барселону с Алесей Кафельниковой

Кадры, которые Егор Крид опубликовал у себя в аккаунте социальной сети Instagram, свидетельствуют о том, что Басаева не поехала с ним в солнечную страну.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

В Анапе начали разработки оружия на новых физических принципах

Обновлено в 13:48
Происшествия

В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля

Обновлено в 17:10
Армия и оружие

КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Происшествия

В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.
Обновлено в 12:35
Политика

Кличко рассказал об особом статусе Севастополя

На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Политика

Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 10:59
Политика

Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России

Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.
Обновлено в 16:26
Культура

Никита Михалков перенес серию операций на ноге

Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено в 16:51
Политика

Трамп предложил Бразилии помощь в тушении пожаров в Амазонии

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с бразильским президентом Жаиром Болсонару и предложил помощь в борьбе с пожарами в Амазонии.
Обновлено в 18:46
Здоровье

На юге России распространились опасные тропические комары

Насекомые — переносчики тропических болезней — распространились на юге России. Комары попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:27
Политика

Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Политика

Трамп повысил пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено в 18:26
Экономика

Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги

Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено в 15:42
Кино

Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров

Журнал Forbes представил традиционный ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров года.
Обновлено вчера в 11:23
Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Политика

СМИ рассказали о помощи Трампа в строительстве «Северного потока — 2»

«Ссора» президента США Дональда Трампа с Данией из-за покупки Гренландии может быть выгодна России и способствовать строительству «Северного потока — 2», пишет Die Welt.
Обновлено в 20:49
Финансы

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Здоровье

Архангельская область: статистика улучшается, количество наркоманов растет

Тестирование на употребление наркотических и психотропных веществ прошли 92% учащихся Архангельской области, сообщает 23 августа пресс-служба администрации Архангельской области.
Обновлено в 17:24
Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено в 07:30
Происшествия

На Ставрополье во время кесарева умерла женщина

В СМИ появилась информация, что в больнице села Курсавка Андроповского района во время родов скончалась женщина.
Обновлено в 15:46
Политика

МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге

Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие

На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ

На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Разъяренная толпа до смерти забила вора в Екатеринбурге

В Екатеринбурге толпа устроила самосуд над вором.
Обновлено в 16:16
Музыка

В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня»

Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.
Обновлено в 04:48
Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Экономика

США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн

Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 03:19
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное