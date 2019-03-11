Финансы
Официальный курс евро снизился на 28 копеекГазета.Ru вчера в 08:12
Отмечается. что курс доллара вырос на 11,17 копейки до 66,0763 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
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Центробанк повысил официальный курс доллара на вторник до 66,08 рубля
Московский Комсомолецвчера в 21:00
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Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»
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В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко
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МИД России направил Киеву ноту о нарушении украинской стороной положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.
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Самым богатым жителем Лондона признали основателя российской «Альфа-групп» Михаила Фридмана.
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Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.
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Политика
В «Нафтогазе» считают, что действия ФРГ лишают Украину транзита газа
Коболев отметил, что компания прилагает максимум усилий для сохранения транзита, но учитывая позицию России, Германии и части украинского политического сообщества, уверенности в этом нет.
Обновлено в 04:19
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В Оренбурге иностранца сняли с рейса за дебош
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Обновлено вчера в 17:36
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Больше всего в России умирает людей в Псковской и Тверской областях, в этих регионах показатель смертности составляет 16,8 человек на тысячу жителей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 02:42
Финансы
Курс доллара снизился до 65,81 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16 копеек и составил 65,81 рубля.
Обновлено в 03:07
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В Вахтанговском театре началось прощание с Владимиром Этушем
Церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Этушем началась во вторник в стенах его родного Вахтанговского театра, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Макгрегор арестован в Майами-Бич
Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:01
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Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям
Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
В Петербурге прошли прения по делу тамбовской ОПГ
В Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прошли прения по делу криминального авторитета и бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) и Вячеслава Дрокова, которых обвиняют в организации тамбовского преступного сообщества.
Обновлено вчера в 15:15
Общество
Минтруд назвал сферы с переизбытком квалифицированных работников
В России наблюдается переизбыток специалистов в сфере бизнеса и администрации, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты телеканалу RT.
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Происшествия
В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде
Как рассказали собеседники, Лыкова избили двое неизвестных, они также похитили у него документы и планшет.
Обновлено в 03:18
Общество
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Обновлено вчера в 17:55
Общество
Опубликован рейтинг стран с самым чистым воздухом
Эксперты составили рейтинг стран с самым чистым воздухом. Верхнюю строчку в списке заняла Исландия. Об этом сообщил портал Air Visual.
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Обновлено в 04:23
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Отряды военно-патриотического движения «Юнармия» планируют создать на всех предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:22
Экономика
В суд подано первое заявление о банкротстве Дмитрия Ананьева
Заявление пока к производству не принято. Это первое заявление о банкротстве Ананьева, зафиксированное в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 03:47
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Милонов объяснил оскорбления в адрес Шнурова правом на свободу слова
Депутат Госдумы Виталий Милонов, назвавший музыканта Сергея Шнурова "бесовским запевалой", объяснил свое заявление правом на свободу мысли и слова.
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Фабрика в Кузбассе остановлена из-за черного снега
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В 2018 году доля большинства расходов у самых обеспеченных семей снижалась, в то время как траты в наиболее бедных домохозяйствах росли.
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Армия и оружие
В Швеции назвали Россию «проигравшей сверхдержавой»
Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия неспособна "идти в ногу с развитием военных технологий Запада".
Обновлено вчера в 23:58
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В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии
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Обновлено вчера в 23:00
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Конфликт на Петроградке закончился перестрелкой
Полиция Петроградского района Петербурга расследует конфликт, который рано утром во вторник, 12 марта, закончился стрельбой.
Обновлено в 04:25
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Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников «Евровидения-2019» ей наиболее симпатичен.
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