Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
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ЖКХ
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
РБК вчера в 22:57
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА может сорваться
Нынешним летом Комличенко вел переговоры с "Локомотивом", но переход сорвался. Стороны не смогли договориться о деталях личного контракта.
Вести.Ru 05:18
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Политика
Путин посетит школу в пострадавшем от паводка Тулуне
Президент России Владимир Путин в понедельник начнет свое дальневосточное турне и посетит Иркутскую область.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия
Полиция ищет подростков, гревшихся у Вечного огня в Калуге
Интерфакс - Россия 06:56
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука
iReactor вчера в 01:33
Происшествия
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Александра Розенбаума
Российская газета 07:07
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
Политика
Москалькова подтвердила продолжение переговоров об обмене с Киевом
Ранее, 23 августа, Москалькова прибыла на Украину на фоне переговоров об обмене заключенными.
РБК 06:49
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Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Общество
Краснодарская школа провела за день четыре линейки
В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
REGNUM 06:59
Происшествия
Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки
Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
Газета.Ru 02:32
Политика
Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.
РИА Новости 05:59
Общество
Фестиваль циркового искусства пройдет в Москве
В Москве пройдет фестиваль циркового искусства с 14 по 16 сентября. Об этом 2 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.
Известия 06:22
Происшествия
Борисов объяснил взрыв под Северодвинском созданием новой техники
Авария на военном полигоне в Архангельской области под Северодвинском стала следствием создания новых образцов техники, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Газета.Ru 03:41
Политика
Скончался посол России в Египте
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в понедельник в одной из каирских больниц, сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.
Интерфакс 07:16
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Газета.Ru вчера в 06:19
Политика
К строительству космодрома Восточный могут подключить Минобороны
Темпы строительства космодрома Восточный "не устраивают всех", поэтому не исключено, что к стройке могут быть подключены строительные активы Минобороны, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
РЕН ТВ вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42
Общество
Смоленский губернатор уволил двух замов из-за угрозы срыва нацпроектов
По словам собеседника агентства, глава региона не продлил трудовые отношения с Анной Кожуриной и Русланом Черных из-за угрозы срыва реализации региональных проектов, которые они курировали в рамках национальных проектов.
Интерфакс 06:24
Игры
Пользователи сети «снялись» в кино с помощью программы для подделки порно
Пользователи соцсетей стали публиковать ролики из китайского приложения ZAO, с помощью которого можно заменить актеров знаменитых сериалов и фильмов.
Lenta.ru 03:03
Политика
Президент Германии попросил прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за Вторую Мировую войну.
Piter.tv вчера в 03:33
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Думу при низких результатах ЕР
Если «Единая Россия» наберет в среднем менее 40% голосов по спискам, это может дать старт дискуссии об изменении системы выборов в Госдуму, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.
РБК 06:22
Футбол
Коноплянка может перейти в «Шахтер»
«Шахтер» интересуется 29-летним полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой.
Soccer.ru 03:41
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Политика
Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Lenta.ru вчера в 15:17