Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
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Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Политика
Путин пообещал еще раз приехать в пострадавший от паводка Тулун
Президент РФ Владимир Путин пообещал жителям серьезно пострадавшего от паводка города Тулун приехать к ним еще раз.
РИА Новости 06:51
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и тогда еще руководитель рабочего аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев поженились в прошлом августе.
РИА Новости 05:42
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
"Зенит" выиграл со счетом 1:0 и уходит на большой двухнедельный перерыв в ранге одного из трех лидеров Премьер-Лиги с 17 очками.
Комсомольская правда вчера в 13:57
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов.
Газета.Ru 07:42
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
Футбол
Ибрагимович забил 23-й гол в 23 матчах MLS
«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел поражение от «Сиэтл Саундерс» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 3:4.
REGNUM 03:49
Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
РИА Новости 07:39
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Политика
Лидер московских единороссов подал в суд на ФБК и Навального
Вице-спикер Мосгордумы, руководитель московского отделения «Единой России» Андрей Метельский подал иск в Симоновский суд в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному и муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу.
РБК 07:39
Происшествия
Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки
Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
Газета.Ru 02:32
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма вчера в 02:54
Общество
Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок
Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах стал ребенок. На островах Абако погиб семилетний мальчик.
Российская газета 05:50
Футбол
Ригони прилетел в Италию для подписания контракта с «Сампдорией»
Бомбардир.ру 07:51
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42
ЖКХ
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
РБК вчера в 22:57
Армия и оружие
ВВС Украины сообщили о гибели в Донбассе военнослужащего из Винницкой области
Погибший родом из Винницкой области, жил в селе Бохоники. Как именно и вблизи какого населенного пункта погиб военный, не сообщается.
ИА Новороссия 07:39
Авто
Названа дата премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander
Новые поколения кроссоверов Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander, которые впервые станут соплатформенниками, дебютируют осенью 2020 года.
Автоновости дня 03:43
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Футбол
Ван Дейк, Роналду и Месси номинированы на приз The Best от ФИФА
Ранее игроки были номинированы на приз лучшему игроку сезона-2018/19 по версии УЕФА. Награду в итоге получил ван Дейк.
Спорт БИЗНЕС Online 07:45
Здоровье
В Астрахани участились случаи нападения ядовитых пауков на людей
Научно доказано, что яд каракурта в 15-20 раз сильнее яда самой ядовитой змеи.
Российская газета 07:30
Футбол
«Зенит» согласовал трансфер Караваева за 8 млн евро
Sports.ru 06:14
Общество
Стали известны российское регионы с самой доступной электроэнергией
Уточняется, что в первой десятке рейтинга оказались и регионы, где цена на электроэнергию выше среднероссийской – чуть более четырех рублей за киловатт в час.
Газета.Ru 01:23
Политика
Президент Германии попросил у Польши прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе памятных мероприятий в польском городе Велюнь по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, попросил прощения у поляков.
Радио Sputnik вчера в 07:21