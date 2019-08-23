Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейкуГазета.Ru 07:01
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на выходные и понедельник рублю, снизился. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Банка России.
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Политика
Осквернение памятника Коневу: Россия выразила Чехии протест
Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России и выразил ему протест, связанный с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 11:49
Политика
Борис Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Обновлено вчера в 23:25
Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Политика
Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
Обновлено в 04:33
Экономика
Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка
Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 09:21
Политика
Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД
Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы.
Обновлено в 06:04
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Политика
Трамп призвал американские компании уходить из КНР
Президент США Дональд Трамп призвал американские компании незамедлительно искать альтернативы Китаю и возвращать бизнес и производство в США.
Обновлено в 12:00
Политика
В Госдепе подтвердили введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
Новый пакет антироссийских санкций по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа, следует из опубликованного в электронной базе Федерального реестра США документа.
Обновлено в 10:05
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России
Комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.
Обновлено в 05:02
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Китае мужчина тридцать лет жил с червем в мозгу
В мозге поциента обнаружился десятисантиметровый червь. Оправившись от шока, врачи назначили экстренную операцию и вытащили вредителя.
Обновлено в 04:24
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Финансы
Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года
Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
ВМФ России получит в 2020 году шесть подводных лодок
ВМФ России получит в 2020 году шесть подлодок от судостроительных мероприятий, в том числе атомных.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Дмитрия Гудкова арестовали на 10 суток за призывы на акцию 27 июля
Коптевский суд Москвы назначил 10 суток административного ареста незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову за организацию не согласованной властями акции 27 июля, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Обновлено в 10:37
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл избегают принца Уильяма и Кейт Миддлтон
В четверг, 22 августа в шотландский замок Балморал Елизаветы II приехал ее внук принц Уильям в сопровождении супруги Кейт Миддлтон и детей.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Российский танк «Армата» оказался небоеспособным
Перспективный отечественный танк Т-14 "Армата" оказался недееспособным — пишет "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на решение Министерства обороны Российской Федерации закупить всего шестнадцать новых танков до конца текущего года.
Обновлено в 05:36
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Авто
Обнаружена стоянка с тысячами неисправных автомобилей марки Mercedes
В Германии была обнаружена взлетно-посадочная полоса, заставленная несколькими тысячами автомобилей марки Mercedes.
Обновлено в 11:41
Политика
Росгвардия захотела брать земли и объекты для своих нужд
Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач.
Обновлено в 04:38
Футбол
Комбаров сравнил ожидание матча против «Спартаком» с Новым годом
Футболист сравнил это с ожиданием Нового года или дня рождения.
Обновлено в 11:02
Политика
Волкер заявил, что США готовы присоединиться к «нормандскому формату»
Волкер отметил, что Вашингтон "хорошо взаимодействует" со всеми участниками этих переговоров, а также в полной мере поддерживает "нормандский формат".
Обновлено в 12:02
Происшествия
Мартин Кочесоко отпущен под подписку о невыезде в Кабардино-Балкарии
Как информировал "Кавказский узел", Верховный суд Кабардино-Балкарии сегодня отменил домашний арест руководителю черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартину Кочесоко, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков.
Обновлено в 11:37
Футбол
Неймар требует от «Барселоны» ускорить переговоры с «ПСЖ»
Как сообщает Mundo Deportivo, информация о том, что у руководства ПСЖ заканчивается терпение, и клуб готов прекратить в ближайшее время все переговоры по продаже Неймара, не соответствует действительности, а данный ультиматум исходит от самого бразильца, который недоволен тем, что каталонский клуб до сих пор не решил вопрос о его переходе.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Троих полицейских подозревают в изнасиловании девушки
В городе Екатеринбурге троих полицейских подозревают в том, что они в ночь с 17 на 18 августа изнасиловали 22-летнюю девушку.
Обновлено вчера в 09:30