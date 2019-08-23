Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на выходные и понедельник рублю, снизился. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Банка России.

Политика Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».

Армия и оружие Норвежские сейсмологи заявили, что в Северодвинске было два взрыва В Северодвинске 8 августа случился не один взрыв, а два, между ними прошло примерно два часа.

Политика Крупнейший перевозчик Франции отказался от Севморпути Крупнейший контейнерный судовладелец Франции CGA CGM отказался использовать арктические маршруты.

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Общество Майские указы по зарплатам бюджетников выполнят лишь 4 региона Майские указы президента Путина о повышении зарплат бюджетников выполнят лишь 4 региона России.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Общество Медведев перед Минтрудом поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе Если количество рабочих дней сократят до четырех, тогда есть два варианта развития событий.

Наука Теломеры помогли мышиным клеткам остаться стволовыми Испанские исследователи обнаружили белок, который не только отвечает за «молчание» теломерной ДНК, но и поддерживает клетки в стволовом состоянии.

Шоу-бизнес Подписчики уверены, что Боня ждет второго ребенка Подписчики бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Виктории Бони уверены, что женщина ждет второго ребенка.

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Происшествия В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Энергетика Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.

Политика Путин поручил решить вопрос досрочного выхода на пенсию угольщиков Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос досрочного выхода на пенсию работников угольной промышленности.

Происшествия Отставки руководства электрокомпании потребовали в Греции Отставки членов совета директоров электрокомпании HEDNO (DEDDIE) потребовало министерство окружающей среды и энергетики Греции после крушения вертолёта возле острова Порос, при котором погибли двое граждан России.

Происшествия Дело возбуждено против «Победы» из-за недопуска пассажира на рейс Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа».

Политика WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Армия и оружие В Армии США заявили о стремлении к информационному доминированию Глава командования Сухопутных войск США по подготовке личного состава и разработке доктрин генерал Пол Фанк заявил, что американская армия должна достичь «превосходства» в информационной сфере.

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.

Авто В московском каршеринге появились ретро-автомобили Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.

Гаджеты Google отказалась от «сладких» названий Android Версии Android получали названия десертов и сладостей: первая стабильная версия, Android 1.5, стала Cupcake («Кекс»), следующая — Donut («Пончик»), в итоге, Google дошла до буквы Q.