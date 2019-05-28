Финансы
Официальный курс евро снизился на 13,23 копейкиКомсомольская правда 27 мая в 09:21
Официальный курс евро на вторник, 27 мая, снизился на 13,23 копейки, составив 72,1863 рубля. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Курс американской валюты, в свою очередь, уменьшился на 14,7 копейки и составил 64,4636 рубля.
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