Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 8,78 копейки - до 75,6197 рубля, курс доллара увеличился на 26,06 копейки - до 66,5022 рубля, следует из данных Банка России.

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