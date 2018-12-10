Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 8,78 копейки - до 75,6197 рубля, курс доллара увеличился на 26,06 копейки - до 66,5022 рубля, следует из данных Банка России.

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Финансы Финансы Уставный капитал банка «Российский Капитал» уменьшат до 10 млрд рублей «Уменьшить уставный капитал банка до размера 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций банка (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10402312В от 20 августа 2018 года)», — говорится в документе.

Финансы Финансы Вся власть – Набиуллиной: ЦБ получает новые полномочия Верхняя палата российского парламента одобрила закон о предоставлении Центробанку РФ новых полномочий.

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Финансы Финансы Рубль чувствует себя уверенно, пока в Европе кипят страсти На открытии рубль незначительно укрепился на фоне восстановления цен на нефть после падения перед закрытием в пятницу.

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