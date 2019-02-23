Финансы
Официальный курс евро снизился до 74,09 рубляВечерняя Москва вчера в 05:34
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на 26 февраля, снизился на 24,56 копейки и на данный момент составляет 74,0876 рубля. В свою очередь доллар стал дешевле на 25,67 копейки. Теперь его курс составляет 65,2582 рубля.
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Официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился до 65,51 рубля
Московский Комсомолец22 февраля в 17:29
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 07:25, Ашберн
Политика
Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что запустит процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Божена Рынска допустила версию насильственной смерти Малашенко
Смерть сооснователя НТВ Игоря Малашенко могла наступить в результате насильственных действий.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП
В московском аэропорту Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости источник в аэропортовых службах.
Обновлено в 05:44
Экономика
«Аэрофлот» повысил топливный сбор
Авиаперевозчик объясняет решение повысить сборы девальвацией рубля и подорожанием авиакеросина.
Обновлено в 07:10
Финансы
Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта
Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей.
Обновлено в 03:59
Общество
Умерла супермодель 1990-х Ольга Пантюшенкова
В Петербурге скончалась Ольга Пантюшенкова — российская модель, получившая мировую известность в 1990-е годы.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева
В Москве начинается заседание Московского городского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
В Балтийское море вошел американский эсминец с «Томагавками»
Американский ракетный эсминец USS Gravely (DDG-107) миновал пролив Большой Бельт и направляется вдоль германского побережья.
Обновлено в 07:04
Политика
Песков прокомментировал критику спектакля в Дагестане
Отвечая на вопрос, что важнее - соблюдение законодательства РФ или национальных традиций, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "соблюдение российского законодательства обязательно на всей территории Российской Федерации, здесь глупо об этом даже говорить".
Обновлено в 05:23
Общество
По Москве проехали ракетные комплексы «Ярс»
В ночь на вторник, 26 февраля, российские стратегические ракетные комплексы "Ярс" проделали путь от города Тейково в Ивановской области до подмосковной деревни Алабино.
Обновлено в 06:37
Спорт
Биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация до конца сезона
Напомним, что российская спортсменка попала в заявку сборной России на Универсиаду. Теперь ей грозит дисквалификация до конца сезона.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Запад отверг предложение России о расширении списков ОЗХО
Западные страны заблокировали российское предложение по включению нескольких веществ в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Обновлено в 07:20
Политика
Кремль: иностранные шпионы следят за россиянами
За россиянами всё чаще следят представители иностранной разведки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана
Военно-воздушные силы (ВВС) Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана, пишет газета The Hindustan Times со ссылкой на заявление секретаря министерства иностранных дел Индии Виджай Гокхале.
Обновлено в 05:31
Общество
Умер философ и киновед Валентин Толстых
Обновлено в 06:32
Происшествия
Вышедшего из «Крестов» Рыжего Тарзана сняли на видео
Обновлено в 07:02
Происшествия
Два автобуса с вооруженными людьми отправились из Киева в Одессу
Полиция Украины сообщила в Facebook, что проверяет информацию о двинувшихся из Киева в Одессу двух автобусах с вооруженными людьми.
Обновлено в 06:19
Автоспорт
В Барселоне стартовали вторые предсезонные тесты «Формулы-1»
В Барселоне начались вторые предсезонные тесты «Формулы-1», которые завершатся 1 марта.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Дело против Калви завели после жалоб генералам ФСБ и СК
Из оглашенных материалов дела следует, что с 7 по 12 февраля 2019 года ФСБ проводила проверку по заявлению Юсупова, после чего передала материалы в СК для возбуждения дела по статье «Мошенничество».
Обновлено в 04:59
Музыка
Организаторы прокомментировали отказ Maruv участвовать в «Евровидении»
Европейский вещательный союз прокомментировал отказ певицы Maruv (Анна Корсун) представлять Украину на ежегодном конкурсе «Евровидение».
Обновлено в 01:41
Общество
Минздрав объяснил разницу в зарплатах врачей в регионах
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана с разными средними заработными платами в субъектах: согласно указу президента, зарплата докторов должна составлять 200% от этого показателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 04:19
Спорт
Россия отправила заявку на чемпионат мира по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России в указанный срок отправила заявочный состав национальной команды для участия в чемпионате мира, который пройдет с 18 по 24 марта 2019 года в японском городе Сайтама.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
В 2018 году около 7,5 миллиона должников ограничили в выезде из России
Судебные приставы в 2018 году ограничивали в выезде за границу 7,5 миллионов должников, по состоянию на январь этого года ограничения действовали в отношении порядка 2,7 миллионов россиян, сообщает во вторник пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
Обновлено в 07:11
Общество
Аудитор рассказала о нарушениях в бухгалтерии «Седьмой студии»
Генидиректора компании «Финна+», аудитор Ирина Лунина рассказала в Мещанском суде о нарушениях, которые были выявлены во время проверки бухгалтерии «Седьмой студии» в конце 2014-го — начала 2015 года.
Обновлено в 07:08
Политика
Правительство утвердило изменения в работе спутниковых операторов
Правительство РФ утвердило изменения в правила работы операторов спутниковой связи, использующих иностранные спутниковые системы, говорится в постановлении кабмина, опубликованном во вторник.
Обновлено в 06:57
Экономика
Стратегия «Новатэк» предусматривает 57 млн тонн производства СПГ
Стратегия «Новатэк» предусматривает сегодня 57 миллионов тонн производства СПГ к 2030 году.
Обновлено в 06:15