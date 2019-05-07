Финансы
Официальный курс евро снизился до 73,08 рублейГазета.Ru 07 мая в 06:37
Официальный курс евро уменьшился на 2,82 копейки, составив 73,0817 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России. Курс доллара при этом снизился на 11,84 копейки, составив 65,2166 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Политика
Зеленский призвал быть благодарными ветеранам каждый день
Обновлено в 04:17
Общество
Group-IB не стала комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Обновлено 07 мая в 08:42
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы для оглашения им приговора, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 05:02
Финансы
Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2019 года вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Политика
В городах Украины проходит массовая акция «Бессмертный полк»
Обновлено в 05:08
Политика
Ветеран поблагодарил Путина за возвращение Крыма
Обновлено в 04:22
Происшествия
Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Общество
Доходы Собянина за год выросли на миллион рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин в 2018 году заработал 7,62 миллиона рублей, что более чем на 1 миллион рублей выше уровня предыдущего года, следует из данных о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны
Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Путин рассказал о безнаказанности, застилавшей глаза нацистам
Российский лидер подчеркнул, что советский народ смог противостоять фашистскому нападению, хотя безнаказанность и побуждала нацистов к страшным преступлениям.
Обновлено в 04:11
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Основатель холдинга «Петронефть» объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»
По его данным, бизнесмен Роман Трушев скрывается в Германии.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Полиция Киева задержала общественницу за наличие у нее георгиевской ленты
Директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная задержана полицией в центре Киева перед началом шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом "Бессмертного полка".
Обновлено в 03:19
Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
На Красной площади в Москве начался парад Победы
Проведение воздушной части парада остаётся под вопросом из-за облачности.
Обновлено в 03:01
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено вчера в 15:08
Армия и оружие
Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети
В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Общество
Кот съел осу и обрел популярность в сети
«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Политика
Кабриолет Aurus впервые принял участие в параде Победы
Кабриолет Aurus Senat впервые поучаствовал в параде Победы в Москве. Трансляцию парада ведет телеканал «Россия-24».
Обновлено в 03:13
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В России проживает 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, сообщило Министерство труда и социальной защиты.
Обновлено в 03:04