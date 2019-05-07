Финансы
Официальный курс евро снизился до 73,08 рублейГазета.Ru 07 мая в 06:37
Официальный курс евро уменьшился на 2,82 копейки, составив 73,0817 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России. Курс доллара при этом снизился на 11,84 копейки, составив 65,2166 рубля.
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