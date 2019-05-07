Финансы
Официальный курс евро снизился до 73,08 рублейГазета.Ru вчера в 06:37
Официальный курс евро уменьшился на 2,82 копейки, составив 73,0817 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России. Курс доллара при этом снизился на 11,84 копейки, составив 65,2166 рубля.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Обновлено в 09:22
Футбол
Семак о матче с ЦСКА: опустошенность эмоциональная есть
Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что перед предстоящим матчем чемпионата России с московским ЦСКА у команды есть эмоциональная опустошенность.
Обновлено в 04:30
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Музыка
Опубликовано видео с новым номером Лазарева для «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия
«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100
Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Политика
МИД сообщил о подготовке визита Помпео в Россию
Ранее источник в МИД РФ сообщил, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео запланированы на 14 мая в Сочи.
Обновлено в 08:56
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество
Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей
Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации.
Обновлено в 12:22
Культура
Ямпольская выразила соболезнования в связи со смертью Крылатова
Глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская выразила соболезнования в связи с кончиной композитора Евгения Крылатова.
Обновлено в 09:45
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев насильно отдал Крым Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в свое время Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым, так как Россия "не могла с ним справиться".
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Обошлись без помощи LG. Экраны для Google Pixel 3a и Pixel 3a XL поставляют Samsung и Tianma
Главный редактор известного ресурса XDA Developers Мишал Рахман (Mishaal Rahman) опубликовал сведения о производителях дисплеев, которые используются в новых смартфонах Google Pixel 3a и Pixel 3a XL.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Хоккей
«Трактор» подписал контракт с защитником Дмитрием Сергеевым
Защитник Дмитрий Сергеев заключил двусторонний контракт с «Трактором», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Медики из России обменялись опытом с сирийскими коллегами в Латакии
Российские медики обменялись опытом с сирийскими коллегами в центральном военном госпитале «Тишрин», находящемся в провинции Латакия.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Президента Украины с Днем Победы Путин не поздравил
Президент России Владимир Путин поздравил лидеров 11 стран бывшего СССР с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отправив им поздравительные послания.
Обновлено в 12:11
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Медики рассказали о главных причинах развития рака кожи
Медики рассказали о главных причинах, способных вызывать рак кожи у человека. Они также дали свод рекомендаций по защите от заболевания.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Экономика
Российская компания впервые выпустит зеленые евробонды
РЖД готовится разместить первый выпуск зеленых облигаций в евро, следует из проспекта эмиссии компании («Ведомости» ознакомились с документом, его содержание подтвердили два инвестора, получивших документ от организаторов сделки).
Обновлено в 11:44
Политика
США захотели ввести против Ирана новые санкции
В Соединённых Штатах Америки сообщили о готовности в скором времени ввести новые санкционные ограничения в отношении Ирана.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00