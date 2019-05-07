Финансы
Официальный курс евро снизился до 73,08 рублейГазета.Ru 06:37
Официальный курс евро уменьшился на 2,82 копейки, составив 73,0817 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России. Курс доллара при этом снизился на 11,84 копейки, составив 65,2166 рубля.
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Общество
Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах
Обновлено в 02:33
Политика
Двух украинских рыбаков освободили в Крыму
Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Всё свалили на пилотов: названы ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Финансы
Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу
Сбербанк ко Дню Победы запустит вклад с повышенной процентной ставкой — от 6% до 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Политика
Жириновский написал письмо Михалкову
Весной 2017 года Владимир Жириновский написал Михалкову письмо с предложением поставить «разоблачающий» спектакль в трех действиях, взяв за основу сюжеты произведений «Ревизор» и «Мёртвые души» Николая Гоголя, а также «Горе от ума» Александра Грибоедова.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
Производитель SSJ-100 просит выделить дополнительные 39 млрд на МС-21
Президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в марте 2019 года обратился в правительство России с просьбой выделить дополнительные 39 миллиардов рублей на разработку среднемагистрального самолета МС-21, сообщает Baza.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Политика
На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
Обновлено в 04:24
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Общество
Расстрелян до начала войны: московская школа «запуталась» в памятниках
В комментарии сказано, что ученики и их учителя напрасно были обвинены в незнании истории, ведь в День Победы в Великой Отечественной войне россияне вспоминают не только победу в Великой Отечественной войне, но и героев всех военных действий, в том числе блестящего полководца и стратега Тухачевского.
Обновлено в 07:24
Здоровье
Россельхознадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Венгрии
Четыре случая заболевания людей сибирской язвой и один подтвержденный случай у коровы зафиксированы в Венгрии, говорится в сообщении Россельхознадзора со ссылкой на венгерские органы здравоохранения и ветеринарную службу.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Мать погибшего в «Суперджете» потребовала у СК закрыть «Шереметьево»
Мать одного из жертв катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" направила заявление в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием приостановить работу аэропорта.
Обновлено в 08:57
Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Планы Маркл родить дома потерпели фиаско
Издание Daily Mail уже успело разузнать о некоторых инсайдах, согласно которым больница, где Меган родила, находится в Портленде.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
В Севастополе прошла генеральная репетиция Парада Победы
Возглавила историческую механизированную колонну Парада Победы в Севастополе, легендарная «Катюша» – пусковая установка БМ-13, за ней своим ходом прошли танки Т-34, ИС-2 и самоходная артиллерийская установка СУ-76.
Обновлено в 05:11
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Авто
Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России
Обновлено в 09:11