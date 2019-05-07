Финансы
Официальный курс евро снизился до 73,08 рублейГазета.Ru вчера в 06:37
Официальный курс евро уменьшился на 2,82 копейки, составив 73,0817 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России. Курс доллара при этом снизился на 11,84 копейки, составив 65,2166 рубля.
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Армия и оружие
Мотострелки Дагестана получили ротный комплект БМП-3
На вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии в Дагестане поступили новые боевые машины пехоты БМП-3.
Обновлено в 02:49
Игры
В Дании закрылась игровая студия Ultra Ultra
Представители датской независимой игровой студии Ultra Ultra заявили о том, что они закрываются.
Обновлено в 06:08
Авто
Honda раскрыла имя нового электрокара
Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Музыка
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца
Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.
Обновлено в 16:51
Происшествия
На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек
На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек В республике Алтай сошла лавина, под которой оказалась группа туристов из Новосибирска из девяти человек.
Обновлено в 06:22
Общество
Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной
Обновлено в 18:07
Общество
В Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходные
Разделять праздничные "каникулы" предложил первый замглавы экономического комитета нижней палаты парламента Сергей Калашников.
Обновлено в 11:31
Технологии
Хакеры взломали криптобиржу Binance и похитили биткоинов на $41 млн
Хакеры взломали одну из крупнейших криптобирж в мире по объему торгов — Binance — и похитили биткоины почти на 41 миллион долларов, говорится в сообщении компании Binance.
Обновлено в 04:14
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Обновлено в 19:45
Политика
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Авто
Новый Ford Focus ST скоро появится на британском рынке
Модель больше не будет доступна в модификациях ST-2 и ST-3, но за 23500 фунтов стерлингов британские покупатели могут заказать Focus в комплектации ST-Line X, которая имеет 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 180 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 07:29
Культура
Ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов
В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 10:34
Космос
Что произойдет, если все жители планеты прыгнут одновременно - ученые знают ответ
Если 7,2 миллиарда людей в назначенное время одновременно прыгнут, ничего особенного не произойдет.
Обновлено в 14:51
Экономика
Названа польза нацпроекта для экономики в 2019 году
Рост производительности труда в России составит 1,4 процента в 2019 году.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Иркутск в дыму: город окружили лесные пожары
Обновлено в 12:22
Спорт
Призовой фонд The International 2019 превысил $7 млн
Обновлено в 12:57
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой
Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено в 01:09
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено в 01:43
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово
Правоохранительные органы и оперативные службы аэропорта Домодедово проверяют информацию о минировании.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Россия отправит ракету к Марсу по траектории в обход Китая
Запуск российско-европейский миссии для поиска следов жизни на Марсе "ЭкзоМарс-2020" на ракете "Протон-М" с Байконура будет проведен по траектории, пролегающей вне территории Китая.
Обновлено в 20:05
Футбол
Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48