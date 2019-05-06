Финансы

Официальный курс евро снизился до 73,08 рублейГазета.Ru вчера в 06:37

Официальный курс евро уменьшился на 2,82 копейки, составив 73,0817 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России. Курс доллара при этом снизился на 11,84 копейки, составив 65,2166 рубля.
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Курсы валют ЦБ РФ на 7 мая: 65,2166 руб/доллар США и 73,0817 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Официальный курс евро снизился до 73,08 рублей

Газета.Ruвчера в 06:37

Рубль растёт к доллару

RT на русскомвчера в 03:05

Официальный курс евро на среду снизился до 73,08 рубля

РИА Новостивчера в 05:47

Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,24 рубля

ТАССвчера в 03:24

Рубль остался стабилен к бивалютной корзине на старте торгов вторника

Интерфаксвчера в 03:30

Рубль значительно снизился к доллару и евро

Коммерсантъ06 мая в 03:39
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Политика

Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, заявил о том, что Хрущев в буквальном смысле заставил правительство Украины забрать Крым в состав своей страны, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 13:55
Экономика

Производитель SSJ-100 попросил еще 39 млрд на МС-21

Президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в марте 2019 года обратился в правительство России с просьбой выделить дополнительные 39 миллиардов рублей на разработку среднемагистрального самолета МС-21, сообщает Baza.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева

В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено 06 мая в 10:52
Происшествия

«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено вчера в 16:04
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Обновлено вчера в 22:18
Экономика

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Хоккей

«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялась седьмая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Даллас Старз".
Обновлено в 00:17
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 02:03
Футбол

«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест

Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.
Обновлено 06 мая в 09:31
Общество

Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено вчера в 04:58
Общество

Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста

Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Гаджеты

Google показала новую версию Android

Американская корпорация Google представила на конференции Google I / O 2019 модернизированную операционную систему Android, которой дали название Android Q. Новинка отличается повышенным вниманием к безопасности пользователей.
Обновлено вчера в 22:22
Технологии

«Лаборатория Касперского» продемонстрировала уязвимость интернета вещей

На конференции Cyber Security Weekend 2019 в Кейптауне в конце апреля приглашённый 13-летний вундеркинд Рубен Пол продемонстрировал уязвимость интернета вещей, менее чем за 10 минут перехватив управление дроном в ходе контролируемого эксперимента.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»

Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено вчера в 08:35
Теннис

Федерер обыграл Гаске и вышел в третий круг турнира в Мадриде

Во втором круге 37-летний швейцарец встречался с Ришаром Гаске и добился победы в двух сетах.
Обновлено вчера в 15:12
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

Назначен и.о. министра здравоохранения Забайкальского края

Напомним, 7 мая официально было объявлено об уходе с поста и.о. министра здравоохранения края Александра Мироманова.
Обновлено вчера в 22:38
Авто

Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta

По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

На Сицилии распродают дома за один евро

Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки

В китайском городе Фушунь, провинция Ляонин, крановщик спас 14 человек, которые не могли выбраться из горящего дома.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие

Raytheon испытала двигатель для корректируемых снарядов

Американская компания Raytheon провела первые огневые испытания ракетного двигателя, разрабатываемого для перспективных корректируемых артиллерийских снарядов MAD-FIRES.
Обновлено вчера в 08:58
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 06:12
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем.
Обновлено вчера в 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
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