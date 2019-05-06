Финансы
Официальный курс евро снизился до 73,08 рублейГазета.Ru вчера в 06:37
Официальный курс евро уменьшился на 2,82 копейки, составив 73,0817 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России. Курс доллара при этом снизился на 11,84 копейки, составив 65,2166 рубля.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:34, Ашберн
Политика
Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»
Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, заявил о том, что Хрущев в буквальном смысле заставил правительство Украины забрать Крым в состав своей страны, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 13:55
Экономика
Производитель SSJ-100 попросил еще 39 млрд на МС-21
Президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в марте 2019 года обратился в правительство России с просьбой выделить дополнительные 39 миллиардов рублей на разработку среднемагистрального самолета МС-21, сообщает Baza.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено 06 мая в 10:52
Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено вчера в 16:04
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В Национальной хоккейной лиге состоялась седьмая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Даллас Старз".
Обновлено в 00:17
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 02:03
Футбол
«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест
Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.
Обновлено 06 мая в 09:31
Общество
Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста
Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Гаджеты
Google показала новую версию Android
Американская корпорация Google представила на конференции Google I / O 2019 модернизированную операционную систему Android, которой дали название Android Q. Новинка отличается повышенным вниманием к безопасности пользователей.
Обновлено вчера в 22:22
Технологии
«Лаборатория Касперского» продемонстрировала уязвимость интернета вещей
На конференции Cyber Security Weekend 2019 в Кейптауне в конце апреля приглашённый 13-летний вундеркинд Рубен Пол продемонстрировал уязвимость интернета вещей, менее чем за 10 минут перехватив управление дроном в ходе контролируемого эксперимента.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»
Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено вчера в 08:35
Теннис
Федерер обыграл Гаске и вышел в третий круг турнира в Мадриде
Во втором круге 37-летний швейцарец встречался с Ришаром Гаске и добился победы в двух сетах.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Назначен и.о. министра здравоохранения Забайкальского края
Напомним, 7 мая официально было объявлено об уходе с поста и.о. министра здравоохранения края Александра Мироманова.
Обновлено вчера в 22:38
Авто
Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta
По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
На Сицилии распродают дома за один евро
Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
В китайском городе Фушунь, провинция Ляонин, крановщик спас 14 человек, которые не могли выбраться из горящего дома.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие
Raytheon испытала двигатель для корректируемых снарядов
Американская компания Raytheon провела первые огневые испытания ракетного двигателя, разрабатываемого для перспективных корректируемых артиллерийских снарядов MAD-FIRES.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем
Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем.
Обновлено вчера в 11:49