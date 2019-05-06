Официальный курс евро снизился до 73,08 рублейГазета.Ru 06:37

Официальный курс евро уменьшился на 2,82 копейки, составив 73,0817 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России. Курс доллара при этом снизился на 11,84 копейки, составив 65,2166 рубля.

Авто Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.

Политика США посоветовали ЕС покупать газ из «демократических источников» Вашингтон обеспокоен любым развитием в реализации проекта «Северный поток – 2». Европе надо покупать энергоносители из «демократических источников», такое мнение во вторник, 7 мая, в рамках экономического мероприятия в Брюсселе высказал посол США в ЕС Гордон Сондлэнд.

Происшествия Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Настя Каменских выходит замуж за Потапа Настя Каменских выходит замуж за Потапа Потап и Настя поженятся уже в конце мая.

Происшествия Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.

Экономика Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.

Футбол Пакета больше не сыграет в этом сезоне из-за дисквалификации Поскольку до конца сезона в серии А осталось три матча, дисквалификация Пакеты означает, что он больше не появится на поле до конца чемпионата.

Политика КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.

Происшествия Вооруженный мужчина захватил заложников в табачной лавке во Франции Неизвестный преступник захватил заложников в табачной лавке в тулузском пригороде Бланьяк, неподалеку от которого расположен аэропорт четвертого по численности населения города Франции.

Общество Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.

Политика В Кремле прокомментировали недоверие россиян к декларациям чиновников Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане страны не ознакомлены с деталями проверок, определяющих подлинность деклараций о доходах российских чиновников.

Происшествия Пилот SSJ-100 вернулся в горящий самолет за напарником Командир самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов вернулся в охваченный пламенем салон за вторым пилотом и помог ему выбраться оттуда.

Политика Кириллу Вышинскому продлили арест Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.

Армия и оружие Беспилотник США провел разведку у берегов Крыма Стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США был замечен у берегов Крыма.

Шоу-бизнес 50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.

Политика В России решили запретить одноразовую пластиковую посуду Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Космос У Dragon на МКС обнаружен болтающийся кабель С внешней стороны пристыкованного к Международной космической станции (МКС) американского грузового корабля Dragon обнаружен болтающийся кабель, сообщает РИА Новости.

Технологии Nokia впервые передаст права на свои технологии компании из России Nokia передаст права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых видов своего телеком-оборудования в российскую компанию «РТК-Сетевые технологии» — совместное предприятие с «Ростелекомом».

Игры Официально: EA Access запустится на PS4 в июле Стоимость EA Access на PS4 будет аналогична версии для Xbox (впрочем, официальная стоимость в России для PS4 будет объявлена позже): месяц — 299 рублей год — 1799 рублей Помимо доступа к библиотеке игр, подписчики EA Access получают 10% скидку на всю продукцию Electronic Arts, включая предзаказы готовящихся игр, дополнения и микротранзакции.

Политика В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.