Финансы
Официальный курс евро снизился до 72,95 рубляГазета.Ru 10 апреля в 08:04
Официальный курс евро на четверг снизился на 2,48 копейки - до 72,946 рубля. Это следует из данных Банка России. Курс доллара упал 3,93 копейки, составив 64,7373 рубля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Хоккей
Канадский журналист предрек Кучерову трехматчевую дисквалификацию
Канадский журналист Дэвид Паньотта высказался относительно поведения форварда "Тампы-Бэй" Никиты Кучерова в конце второй встречи серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Коламбусом" (1:5, 0-2), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном в Париже
Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал видеозапись встречи шоумена с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.
Обновлено вчера в 13:09
Общество
ZAB.RU публикует доходы жён депутатов Госдумы от Забайкалья
Ранее ZAB.RU опубликовал доходы самих депутатов Госдумы от Забайкалья.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика
Топилин рассказал о рекордных с 2012 года темпах роста зарплат россиян
"В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8% - это самый высокий показатель с 2012 года", - сказал он.
Обновлено вчера в 03:34
Общество
Валентина Терешкова рассказала, как Гагарин угощал ее яблоками
Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова приняла участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие
WSJ рассказала о спонсоре атаки армии Хафтара на Триполии
В начале апреля этого года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В администрации Новокузнецка проходят обыски
Днем 12 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что в здании администрации города Новокузнецка проходят обыски.
Обновлено вчера в 06:16
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Государственное турецкое информагентство Anadolu опубликовало инфографику, авторы которой сравнили характеристики американского истребителя F-35 и российского Су-57.
Обновлено вчера в 04:21
Авто
Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг ТОП-10 самых популярных новых иномарок на российском рынке в 1 квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 08:37
Хоккей
«Авангард» анонсировал финальную серию против ЦСКА под песню «Конь»
Омский «Авангард» сыграет в финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено вчера в 13:03
Авто
АвтоВАЗ прекращает поставки Lada в Европу
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada на европейский рынок.
Обновлено 11 апреля в 19:06
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Началова перед смертью отправила родным трогательные послания
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего
Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Порошенко рассчитывает провести выборы в Донбассе до марта 2020 года
"Как только компонент по безопасности минских договоренностей будет установлен - сразу же перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы, и таким образом завершить политический процесс и имплементировать эту часть минских договорённостей", - добавил Порошенко.
Обновлено вчера в 22:32
Единоборства
С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой
В ночь с 12 на 13 апреля боксер Василий Ломаченко проведет защиту своих поясов WBA и WBO.
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие
Корабли ЧФ провели маневры в море на фоне учений НАТО
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России
Обновлено вчера в 13:35
Футбол
Арнор Сигурдссон: Испытываю сумасшедший профессиональный голод
Очень хочу принять участие в чемпионатах Европы и мира, испытываю сумасшедший профессиональный голод! передает слова Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала о процессе превращения Джонни Деппа в «монстра»
Голливудская актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав об издевательствах с его стороны.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Космос
Второй запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX прошёл успешно
Американская компания SpaceX провела первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Обновлено вчера в 02:20