Финансы
ЦБ РФ вновь понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 06:45
Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 11 апреля, понижен на 4 копейки до 64,7373 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 2,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,9460 рубля.
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Доллар попал в опалу: ЦБ сократил закупки американской валюты на четверть
Комсомольская правда07 апреля в 07:57
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