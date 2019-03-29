Финансы
Официальный курс евро снизился до 72,72 рубляГазета.Ru 08:48
Официальный курс евро уменьшился на 16,54 копейки, составив 72,723 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Гаджеты
Опубликован первый чертеж нового iPhone XI
В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple.
Обновлено в 05:16
Футбол
Рондон получил карточку FIFA 19. И не согласился с показателями
Нападающий "Ньюкасла" Саломон Рондон получил карточку со своей статистикой из игры FIFA 19.
Обновлено в 14:04
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 13:37
Технологии
Космонавты получили Ту-204 для полетов на Байконур
Обновлено в 13:39
Происшествия
Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях
Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Музыка
Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Общество
В Звездном городке простились с космонавтом Валерием Быковским
Церемония прощания с пятым космонавтом Советского Союза Валерием Быковским завершилась в Звездном Городке, передает корреспондент РИА Новости из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
Обновлено в 06:49
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Авто
Lexus анонсировал премиальный минивэн
Компания Lexus представит на апрельском автосалоне в Шанхае таинственную модель «нового уровня».
Обновлено в 12:20
Политика
Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в ответ на действия России в Венесуэле Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции.
Обновлено в 14:10
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг объединения двух театров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг объединения Александринского театра и Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
В Башкирии уволили 60-летнего учителя по ОБЖ, истории и по естествознанию после прокурорской проверки, сообщает сайт tdnu.ru со ссылкой на источник в прокуратуре.
Обновлено в 13:17
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95
Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил в пятницу 29 марта вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:00
Политика
Вдова мертвого Маккейна приехала наблюдать за выборами на Украине
Вдова погибшего американского сенатора Джона Маккейна Синди приехала в составе делегации в Киев для наблюдения за ходом выборов президента на Украине.
Обновлено в 13:30
Политика
Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком
"Порошенко поистине эдакий трехглавый монстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля!" — считает политик.
Обновлено в 13:28
Происшествия
После ДТП на Можайском шоссе уволили полицейского
Обновлено в 12:03
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Политика
В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по Карабаху
Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.
Обновлено в 10:02
Авто
В России подешевел пикап Isuzu D-Max на 150 тысяч рублей
Обновлено в 12:04
Происшествия
Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске
Обновлено в 07:24
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью
Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Футбол
Сборная Бразилии по футболу впервые за 69 лет выступит в белой форме
Сборная Бразилии по футболу на выездных матчах Кубка Америки выступит в белой форме с голубыми воротничками.
Обновлено в 04:16