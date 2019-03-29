Финансы
Официальный курс евро снизился до 72,72 рубляГазета.Ru вчера в 08:48
Официальный курс евро уменьшился на 16,54 копейки, составив 72,723 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России.
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