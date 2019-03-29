Официальный курс евро снизился до 72,72 рубляГазета.Ru вчера в 08:48

Официальный курс евро уменьшился на 16,54 копейки, составив 72,723 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Политика Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Происшествия В ДТП на Невском в Петербурге погиб один человек В результате дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге погиб один человек, ранения получили ещё четверо.

Энергетика «Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ» Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.

Политика Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.

Политика Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины Вторую позицию делят действующих президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, их готовы поддержать по 17% избирателей, сообщает сайт социологической группы «Рейтинг».

Происшествия Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.

Хоккей Емелин уволен с поста главного тренера «Лады» Анатолий Емелин отправлен в отставку с поста главного тренера "Лады", сообщает официальный сайт клуба. Также команду покидает и его штаб.

Общество Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.

Происшествия Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае Пять человек погибли и трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Технологии «Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.

Политика В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300 Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Здоровье Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.

Общество В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.

Политика Михаил Ходорковский обвинил в аресте Абызова главу «Альфа-Банка» Причиной ареста бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова стал его конфликт с «Альфа-Банком», заявил 29 марта Михаил Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Политика Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.

Общество ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.

Политика Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.

Происшествия Пластический хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок Следственный комитет (СК) Кубани проверяет данные о лжехирурге с Украины, которая изуродовала более десяти женщин в Краснодаре.

Армия и оружие Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".

Футбол Тульский «Арсенал» одолел «Крылья Советов» 29 марта 2019 года состоялся матч чемпионата России по футболу между тульским "Арсенал" и "Крыльями Советов".

Общество Синоптики ожидают в Москве пасмурную погоду с дождем и снегом По данным синоптиков, в столичном регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем.

Шоу-бизнес Борис Грачевский похудел на 23 килограмма Создатель «Ералаша» Борис Грачевский недавно отметил юбилей — автору популярного киножурнала исполнилось 70 лет.